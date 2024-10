Saprissa vs. Puntarenas en vivo: Jefferson Brenes regresa a la alineación de los morados

Saprissa definió la formación con que le hará frente al partido contra Puntarenas. En el once estelar destaca la presencia del volante Jefferson Brenes, quien no fue tomado en cuenta en los dos compromisos anteriores, contra Herediano y frente a Antigua por la Copa Centroamericana de la Concacaf. También llama la atención, que entre los titulares no está Kliver Gómez y su puesto lo ocupa el joven Kenay Myrie. Kliver cometió un grave error en el primer gol contra Antigua y estará en el banco de los suplentes.

Saprissa con un solo camino Copiado!

Al Deportivo Saprissa no le queda otro camino que lograr la victoria esta tarde contra Puntarenas, y si el triunfo es convincente, mejor para Vladimir Quesada y sus jugadores. El duelo entre morados y chuchequeros inicia a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, y es la gran oportunidad para los locales de dejar atrás el trago amargo que representó la eliminación en la Copa Centroamericana de la Concacaf ante Antigua de Guatemala.

Puntarenas sin victorias Copiado!

Saprissa está metido en la zona de clasificación; es cuarto con 24 puntos, pero la victoria lo llevaría a escalar al menos un puesto más y desplazar a Cartaginés, que, antes del inicio del compromiso en San Juan de Tibás, tiene dos partidos más que los morados y la misma cantidad de puntos. El choque no tiene por qué ser complicado para Saprissa, a no ser que ellos mismos se enreden, porque el rival viene de tumbo en tumbo. Puntarenas no solo no ha ganado en las 13 fechas que ha disputado en el certamen, donde registra ocho derrotas y cinco empates, sino que, sumando el certamen anterior, tiene 19 juegos en total sin conocer la victoria. Además, es el equipo que menos goles ha marcado en el campeonato, apenas siete.

Mala racha Copiado!

Puntarenas superó la racha de 17 fechas sin ganar de otros clubes a nivel nacional, tales como UCR en 1977, Barrio México en 1979, Sagrada Familia en 1986, Limón en 1994-95 y 2001-02, Carmelita en 2008 y Grecia en 2023. Según información de la Unafut, Puntarenas apenas tiene un 7% de rendimiento en sus juegos como visitante.

Kendall Waston no juega Copiado!

Saprissa no contará con el defensa Kendall Waston, quien, en el último choque del campeonato contra Herediano, fue amonestado y sumó la quinta tarjeta amarilla, por lo que debe cumplir un encuentro de sanción. La última vez que Puntarenas ganó en el Saprissa fue hace 11 años, en el Torneo de Verano del 2013, pero en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, los tibaseños se dejaron los tres puntos.

Kendall Waston acumuló cinco tarjetas amarillas y no juega en el partido de esta tarde contra Puntarenas.

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido es Josué Ugalde, quien tendrá como asistentes a Carlos Fernández y Diego Salazar. El secretario arbitral será José Daniel Montero, y los árbitros en el VAR serán Keylor Herrera y Jonathan Leitón.