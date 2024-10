Saprissa vs. Comunicaciones en vivo: Duelo decisivo por el pase a Concacaf

El juego de esta noche es de todo o nada, de dejar hasta la última gota de sudor en la cancha. El Deportivo Saprissa enfrenta a Comunicaciones de Guatemala en busca del boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. “Juego duro”, dirán algunos, y “los equipos están en una situación futbolística parecida”, dirán otros; pero más allá de cómo llegue uno y otro, para Saprissa y Comunicaciones no hay más allá.

El compromiso es a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Los morados avanzan incluso con un empate a cero goles, debido a que en el juego de ida igualaron 1-1; el tanto morado como visitante se convierte en criterio de desempate en caso de que el marcador no pase del 0-0. Un empate idéntico al choque de ida (1-1) llevaría la serie a tiempo extra y, si es necesario, a penales. Este encuentro marcará la trigésima segunda confrontación entre ambos equipos. Saprissa lidera la serie histórica con 14 victorias frente a 10 de Comunicaciones, además de siete empates.

Concacaf informa Copiado!

La Concacaf informó que Saprissa buscará apoyarse en su afición para conseguir la victoria. El equipo costarricense también tratará de extender su racha invicta en partidos de Play-In, tras registrar una victoria y dos empates, y sellar su trigésimo octava participación histórica en la Copa de Campeones de Concacaf.

Javon East anotó el gol de Saprissa en el partido de ida, lo que marcó el gol número 300 en la historia del torneo. East lidera al equipo con cinco contribuciones de gol, sumando tres anotaciones y dos asistencias.

Baja morada Copiado!

Para este juego, Saprissa no contará con Óscar Duarte, quien no solo acumuló la quinta tarjeta amarilla, sino que en el partido anterior contra Cartaginés en el campeonato nacional, salió lesionado.

Saprissa con variantes Copiado!

José Giacone, técnico de Saprissa, hará cambios en la formación, uno de ellos obligado por la baja de Óscar Duarte. Los morados alinearían con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Eduardo Anderson, Ryan Bolaños, Luis Díaz y Joseph Mora en la parte baja. En el mediocampo estaría el regreso de David Guzmán, junto a Mariano Torres y Jefferson Brenes, y en ataque Javon East y Ariel Rodríguez.

Números de Concacaf Copiado!

El Deportivo Saprissa ganó 3-2 en la final de la Copa Interclubes de la UNCAF 2023 con goles de Esteban Santana y Álvaro Saborío (2); por Comunicaciones anotaron Dwight Pezzarossi y Sergio Morales en el LA Memorial Coliseum Stadium de Los Ángeles, logrando Saprissa su quinta Copa. Las dos últimas veces que se enfrentaron —previo al juego de ida de este Play-In— fue en los cuartos de final de la Scotiabank Liga Concacaf 2021, donde Comunicaciones ganó la serie 5-5 en el marcador global por la regla del gol de visitante. Ese año, Comunicaciones ganó el título. Saprissa 4-3 Comunicaciones (Orlando Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán y David Ramírez; Oscar Santis (3)). Partido de ida de cuartos de final, Estadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibás (21-OCT-2021). Comunicaciones 2-1 Saprissa (Rafael Lezcano y Juan Luis Anangonó; Kendall Waston), partido de vuelta de cuartos de final, Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala (3-NOV-2021).

🟣 Saprissa o Comunicaciones 👻 Repechaje de vuelta



¿Quién clasificará a la #ConcaChampions 2025? 🏆#CopaCentroamericana pic.twitter.com/8Dfpngr2am — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 29, 2024

Resultados Copiado!

Los últimos resultados de Saprissa contra Comunicaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf:

Comunicaciones 1-0 Saprissa (3-AGO-1973)

Saprissa 4-0 Comunicaciones (10-AGO-1973)

Saprissa 0-1 Comunicaciones (6-AGO-1978)

Comunicaciones 2-0 Saprissa (13-AGO-1978)

Saprissa 0-3 Comunicaciones (4-MAY-1986)

Comunicaciones 0-2 Saprissa (18-MAY-1986)

Comunicaciones 1-0 Saprissa (22-ABR-1998)

Saprissa 2-1 Comunicaciones (6-MAY-1998)

Saprissa en casa Copiado!

El Deportivo Saprissa ganó 4 de sus últimos juegos en casa en la Copa Centroamericana de la Concacaf (4-0 vs. Motagua, 5-0 vs. Guanacasteca y 1-0 vs. Municipal). Su última derrota de local fue ante Antigua GFC (0-3) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la edición 2024. Saprissa está invicto en partidos de Play-In con un triunfo y dos empates. Los 7 goles anotados en el Play-In fueron convertidos por diferentes jugadores: Michaell Chirinos, Ariel Rodríguez, Warren Madrigal, Kendall Waston, Orlando Sinclair, Luis Paradela y Javon East.

Presencias de Saprissa Copiado!

Saprissa ha estado en 37 ediciones en la Copa de Campeones de la Concacaf (1963, 1965, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024).

Mejor resultado Copiado!

Cuartos de final 2023 y 2024 (jugó el Play-In en ambas ediciones).

Goleadores Copiado!

Javon East 7, Ariel Rodríguez 6, Orlando Sinclair 5, Jefferson Brenes 3, Michaell Chirinos 2.

Asistencias: Javon East 4, Jorkaeff Azofeifa 2, Ariel Rodríguez 2, Ulises Segura 2, Mariano Torres 2, Orlando Sinclair, Jefferson Brenes, Kendall Waston, Michaell Chirinos, David Guzmán y Jefry Valverde (todos con una).

Salvadas: Esteban Alvarado 50 (16 en la edición 2024).

Goleadores en la edición 2024: Javon East 3, Jefferson Brenes 2, Ariel Rodríguez 2, Mariano Torres, Luis Díaz y Orlando Sinclair, todos con uno.

