Saprissa tiene más anotaciones que cualquier equipo aún cuando se le ‘reclama’ falta de un goleador

Mariano Torres le ha aportado cinco goles a Saprissa en el torneo local, siendo, junto a Jimmy Marín, los mejores anotadores. (JOHN DURAN)

Los máximos anotadores del Saprissa en el Torneo de Apertura 2021 son Mariano Torres y Jimmy Marín, con cinco tantos cada uno. Es decir, no estamos hablando de ningún delantero, el llamado “matador” del área, ese que cuando toca el balón las posibilidades de transformarlo en celebración son altas. Eso no existe en el equipo morado y se mantiene como una de las críticas de esta temporada.

Pero aún con esa carencia, los goles están lejos de ser su mayor problema, porque incluso es el equipo más goleador del torneo, con 30 festejos, por encima de Alajuelense (29), Santos (26) y Herediano (24). También es el que tiene una mejor relación entre tantos recibidos y anotados.

Esos números se ven con muy buenos ojos en el camerino tibaseño, sobre todo porque la tabla está muy ajustada y podría convertirse en un factor que determine posiciones. Es la razón por la que en el Saprissa prestan atención a ese detalle y quieren seguir haciendo la mayor cantidad posible.

Actualmente la S ocupa el segundo lugar de la clasificación con 24 unidades, mismas que tiene la Liga y el Municipal Grecia, pero precisamente es un goleo el que le permite ser sublíder del torneo. Si hoy fuera el final de la fase regular, estaría sobrepasando a sus rivales gracias a ese factor.

Y aunque Herediano está por encima del resto, con 30 unidades, las matemáticas mantienen vivos a sus contrincantes para arrebatarle la cima. Saprissa aún no tira la toalla en ese aspecto.

“Creo que hay bastantes puntos por delante, no dependemos de nosotros por la distancia del primer lugar, pero seguimos haciendo lo que corresponde”, comentó el técnico Mauricio Wright, quien se mostró satisfecho de que su equipo pudiera golear a Guadalupe.

En este campeonato han anotado tres o más goles en siete partidos, casi la mitad de los disputados hasta ahora. Su última víctima fue Guadalupe, pero también lo hizo ante Pérez Zeledón (dos veces), Santos (dos veces), Alajuelense y Jicaral.

Las anotaciones continúan llegando desde diferentes piernas. Orlando Sinclair parece encontrar mejor sintonía con la red, mientras este jueves también festejó el delantero David Ramírez, quien mediante su celebración dejó claro el desahogo que significó su segundo tanto del torneo.

También hubo oportunidad para que Luis José Hernández apareciera con anotación y más allá de “sufrir” por la ausencia de un goleador, en el equipo resaltan la diversidad para concretar.

“Lo que me interesa es que todo mundo tenga gol, si solo dependemos de uno o dos y llega una sequía, se nos podría complicar, prefiero tener un equipo que esté metiendo bastantes goles y esté repartido por todo lado”, añadió Wright.

Con esa arma de doble filo, Saprissa intentará no tener más trapiés para seguirle la pista a Herediano a punta de goles.

“La verdad no podemos ser mezquinos y decir que no nos interesa el primer lugar. Saprissa siempre quiere estar en las primeras posiciones, ser animador de principio a fin. Si digo que no nos interesa el primer lugar, claramente estoy mintiendo, estamos cerca, lo queremos y vamos a tratar de hacer las cosas bin para alcanzarlo”, señaló Daniel Colindres, uno de los pocos morados sin gol.

Eso tampoco le preocupa, aunque sabe que muchas veces se le juzga a partir de ese parámetro.

“Este torneo me ha costado, acá en Costa Rica se tiende a calificar a los jugadores cuando anotan. Si anota juega bien, sino no, hay que ser un poquito más crítico, saber cuándo se hace un buen trabajo, hoy (jueves) no anoté y siento que hice un buen trabajo”.

En Saprissa lo que quieren es seguir de cerca con el gol, sin importar quiénes sean los encargados de abombar las redes. Hasta ahora la fórmula les ha dado frutos.