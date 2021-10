Mauricio Wright: ‘Los goles ayudan mucho en este momento’

¿Cómo valora esta victoria?

Contentos por el volumen de juego y la gran cantidad de ocasiones de goles que tuvimos. En el primer tiempo nos faltó calma. La victoria primero nos ayuda mucho en nuestras aspiraciones de seguir buscando la clasificación, y dos, que todavía hay posibilidades del liderato. Hoy nos encontramos un equipo muy complicado que corre y es intenso, pero estuvimos muy bien en la parte física y después de la primera anotación controlamos más el juego y se consiguió un marcador abultado, algo importante cuando está la tabla tan ajustada, porque está clarísimo que los goles ayudan mucho en este momento.

¿Qué le pareció el equipo sin seleccionados?

Creo que eso lo hemos venido hablando en otros momentos, que cada vez que se utilizan los jugadores, así tengan regularidad o un poco menos, tienen que salir y dar el máximo, esforzarse y hoy las cosas nos salieron bastante bien, teníamos una planilla bastante joven, una mezcla bonita entre algunos experimentados y otros de juventud y proyección. Nos sentimos contentos, Kevin Chamorro sacó el arco en cero, es un muchacho joven, me siento contento por ese aspecto y que vayan tomando confianza. Esperamos este fin de semana poder recuperar seleccionados, ver cómo vienen del viaje, tuvieron poca participación la mayoría, excepto Ricardo Blanco, y ver si los podemos tomar en cuenta. Pero aquí necesitamos que todos aprovechen los momentos que se les da.

¿Lo inquieta el tema del liderato o por ahora primero piensa en clasificarse?

Creo que hay bastantes puntos por delante, no dependemos de nosotros por la distancia del primer lugar, pero seguimos haciendo lo que corresponde. Si bien estamos en segundo lugar por dejar ir puntos importantes, la realidad es esta, queremos luchar para clasificar y ya hemos visto que el equipo que tiene ventaja de ir a la final en esa primera etapa, en algunas ocasiones no pesa. Prefiero ir a estas siete jornadas paso a paso para buscar la clasificación y tomando en cuenta que estamos vivos en Concacaf y debemos manejar cosas importantes para lo que viene.

Anotaron David Ramírez y Orlando Sinclair. ¿Cómo ha trabajado la línea ofensiva?

Creo que lo de Orlando es notable el trabajo, el esfuerzo, la lucha, tiene condiciones muy buenas, es un muchacho joven que está consolidándose en un equipo donde no es fácil. Viene convirtiendo goles, desgasta mucho al rival, ese trabajo muchas veces no se nota, no es visual, no se toma en cuenta para la gente cuando ve un juego, pero para nosotros lo que ha venido dando es muy bueno en su trabajo de pivoteo. Está en ascenso y lo que me interesa es que todo mundo tenga gol, si solo dependemos de uno o dos y llega una sequía, se nos podría complicar, prefiero tener un equipo que esté metiendo bastantes goles y esté repartido por todo lado.