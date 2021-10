Orlando Sinclair: ‘Tal vez en otros lugares tienen el CAR, pero Saprissa está trabajando en eso’

Orlando Sinclair anotó y contribuyó en la victoria de Saprissa 4-0 sobre Guadalupe. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Hace pocos meses había mucha bulla sobre del delantero Orlando Sinclair, sobre todo porque su contrato con Saprissa terminaba en diciembre y hasta junio no había noticias sobre su renovación. En ese momento estaba destacando con anotaciones en el Clausura 2021.

Entre la salida de Wálter Centeno y el inicio de Roy Myers todo fueron buenas noticias para él. Después se lesionó y estuvo fuera de las canchas durante diez jornadas. Para entonces empezaron las consultas sobre su futuro; por parte de la institución no había mayores noticias, así como tampoco desde el representante del jugador, Kurt Morsink.

Eso sí, el mismo presidente Juan Carlos Rojas siempre fue claro en la intención del Saprissa por dejarse al futbolista. Lo que faltaba era que se mejoraran algunas condiciones solicitadas por Sinclair. Finalmente todo eso se dio y actualmente el atacante de 23 años sigue siendo visto como una de las apuestas moradas.

“Acá me dieron las condiciones que estábamos negociando y llegamos a un buen acuerdo entonces no había ninguna razón para irme”, recordó este jueves Sinclair tras el partido ante Guadalupe.

Así como en muchas ocasiones Saprissa ha sido señalado por no tener la mejor infraestructura deportiva, sobre todo si se le compara con su archirrival Alajuelense, sus jugadores se encargan de destacar otras cualidades dentro de la institución.

“Es el equipo más grande de Centroamérica, ahorita tal vez en otros lugares tienen el CAR (Centro de Alto Rendimiento), pero ya Saprissa está trabajando en eso”, añadió, en referencia al centro de entrenamiento de la Liga.

Ha tenido el respaldo de Rojas, el representante Ángel Catalina y sus técnicos, ahora también Mauricio Wright, quien lo convirtió en su delantero titular, sin importar que los goles no lleguen como lo quisiera cualquier atacante ‘9′. Esa es una pregunta constante para el estratega y el mismo jugador y la respuesta siempre es la misma: cumple muy bien otras funciones.

La confianza de Wright es evidente, tanto en sus palabras como en sus alineaciones. Desde su punto de vista, le ha aportado como funciones que muchas veces pasan desapercibidas para el público en general, pero para ellos no.

“Creo que lo de Orlando es notable el trabajo, el esfuerzo, la lucha, tiene condiciones muy buenas, es un muchacho joven que está consolidándose en un equipo donde no es fácil”, mencionó este jueves.

Pero a ese trabajo también se le están acercando los goles. En la Liga de Concacaf ya tiene uno en su cuenta personal y en los dos últimos partidos del torneo local también pudo celebrar, ante Herediano y Guadalupe (en total tiene cuatro).

Esa cantidad sigue siendo menor para medir a un delantero con sus características, pero hasta ahora Saprissa parece no estar urgido de sus goles y en el equipo solo hay buenas conclusiones por la temporada que lleva hasta ahora.

“Agradecerles la confianza, creo que me la he ganado desde que llegué a Saprissa desde los diez años, agradecido y trato de retribuir en en el campo”, añadió Sinclair, quien destaca estar muy tranquilo y sin ninguna presión.

“Sigo trabajando, el trabajo respalda. Me costó (estar en el equipo), tuve que salir a préstamo para luego venir a consolidarme, me lo he ganado, siempre estuvo en mi mente quedarme acá. Uno siempre está tratando de hacer lo mejor en el club para ser tomado en cuenta”.