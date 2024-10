Saprissa tiene 36 días para demostrar qué queda del tetracampeón

Saprissa tiene una herida abierta que no para de sangrar y su principal problema es que se le viene una seguidilla de partidos trepidante y ante rivales que no tendrán misericordia en hacerle más daño al tetracampeón, en un momento crítico de la pelea.

Saprissa registró dos derrotas al hilo en el Torneo de Apertura 2024, tras caer en casa frente al Puntarenas FC y de vista ante Guanacasteca. Esa situación es extraña para los morados. (Albert Marin)

Para empezar, los morados afrontarán los próximos siete partidos sin una semana larga de preparación, lo que es un verdadero dolor de cabeza para el técnico José Giacone, quien recién asumió y busca implementar cambios a la idea que traía el club con Vladimir Quesada.

El Monstruo disputará 10 partidos en 36 días, un ritmo frenético que supone un encuentro oficial cada cuatro días hasta el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2024, el 24 de noviembre. Además, algunos jugadores podrían ser convocados a la Selección Nacional para las fechas FIFA en noviembre (14 y 18 de noviembre), lo que añadiría más presión al plantel.

El calendario de la S es particularmente exigente: enfrentarán a Sporting FC el 20 de octubre, seguido por un viaje a Guatemala para medirse al Comunicaciones el 23 de octubre. Luego, visitarán al Cartaginés el 26 de octubre, recibirán de nuevo a los Cremas el 29 de octubre, y jugarán el clásico ante Alajuelense el 2 de noviembre.

Si hasta acá parece una locura, hay que tomar en cuenta que tras verse las caras con la Liga tendrá que hacer tres traslados complicados. Le toca ir a Pérez Zeledón el 6 de noviembre, recibe al Santos el 10 de noviembre, va a Liberia el 16 de noviembre, va a San Carlos el 20 de noviembre y cierra en la Cueva frente a Santa Ana, el 24 de noviembre.

Los tibaseños deberán sacar a relucir ese ADN que tanto mencionan, ya que les urge imponerse a los guatemaltecos para dejarse el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. Así mismo, en el certamen tico están en el quinto puesto con 24 puntos, uno menos que el dueño del último cupo a las semifinales Guanacasteca (un partido más).

Pocos se atreverían a predecir que Saprissa no clasifica, sin embargo, los morados deberán mostrar más constancia o lo pagarán muy caro.

Giacone preocupado por el desgaste

José Giacone, nuevo técnico de Saprissa, sabe que tiene múltiples desafíos por delante. Su equipo, el tercero más goleado del torneo, debe ajustar su sistema defensivo, asegurar su clasificación a la Concacaf y, sobre todo, recuperar la confianza de un plantel que no parece el tetracampeón de los últimos años.

El entrenador reconoció que hay poco tiempo, sin embargo, no pone esto como excusa y se enfoca en hacer los ajustes necesarios.

José Giacone apenas tiene semana y media al frente de Saprissa. El técnico tiene poco espacio para maniobrar.

“Siempre que se implementa otra metodología de trabajo hay un impacto en el jugador. Había quedado muy conforme con la semana de entrenamientos, pero no lo pudimos traducir en la cancha. Hay que recuperarse rápido, porque viene una seguidilla importante”, señaló luego de la derrota en Guanacaste (2 a 0).

Uno de los temas que más preocupa a los aficionados es el estado físico del equipo. Consultado sobre esto, Giacone evitó ahondar. “No voy a referirme a lo que se hizo antes, porque no me interesa. Asumí así y me hago cargo de lo que pasa. Lo que puedo decir es que el equipo quedó en deuda ante Guanacasteca en aspectos básicos, como la pelota parada”, añadió.

El técnico tendrá que ser creativo para gestionar el desgaste físico de sus jugadores y, al mismo tiempo, implementar su estilo de juego en un calendario que no permite pausas.