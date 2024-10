José Giacone no escondió su frustración en el debut con Saprissa

José Giacone no tuvo el debut que quería con Saprissa y le tocó sufrir una derrota 2-0, en su visita a Guanacasteca. Giacone no escondió su frustración y expuso algunos puntos que a su parecer no se pueden repetir en un equipo como el Monstruo.

José Giacone tuvo una semana de trabajo, antes de debutar como técnico de Saprissa. Giacone asumió en lugar de Vladimir Quesada. (Marvin Caravaca)

¿Que sensación le queda luego de su debut?

- No fue el partido que queríamos hacer. El primer tiempo fue parejo, pero igual recibimos transiciones que habíamos planificado para que no se dieran.

”En la primera parte generamos algunas situaciones de gol, sobre todo con acciones que pensábamos que podían suceder. Sin embargo, empezando la segunda parte nos hicieron un gol de pelota parada, lo que es un aspecto a mejorar, porque en juegos con este tipo de canchas todo se puede definir así. Es un aspecto a corregir”.

Saprissa viene recibiendo muchos goles. ¿Qué tanto le preocupa esto?

- Hay que mejorar y mantener el arco en cero, pero debemos corregir en ataque y también en defensa. Ante Guanacasteca tuvimos algunas situaciones, pero debemos corregir aspectos claves, porque no podemos desesperarnos por ir 1-0 abajo.

”El equipo se desarmó y se desordenó luego del gol e incluso, el segundo tanto del rival llega con un Saprissa tirado arriba y mal parado, cuando quedaba mucho partido por delante”.

Tiene una semana de trabajo y un partido oficial. ¿Cómo encuentra a este Saprissa?

- Siempre que se implementa otra metodología de trabajo hay un impacto en el jugador. Había quedado muy conforme con la semana de entrenamientos, pero no lo pudimos traducir en la cancha. Hay que recuperarse rápido, porque viene una seguidilla importante y esperamos sacar los tres puntos el domingo.

¿Qué valoración hace del estado físico del equipo?

- No voy a referirme a esto, porque sería hablar de lo que se hizo antes y no me interesa. Asumí así y me hago cargo de lo que pasa. Lo que puedo decir es que el equipo quedó en deuda en aspectos básicos, como la pelota parada y situaciones que identificamos durante la semana.

Luis Díaz fue el lateral derecho y Kliver Gómez quedó fuera de lista. ¿Por qué se dio esto?

- Voy a poner a los que considero que están rindiendo mejor en todas las posiciones. Es la única explicación que puedo dar.

¿Qué tanto puede valorar de este partido, en medio de una cancha en tan malas condiciones?

- La cancha estaba igual para los dos y no hay excusas. Sin embargo, hay que saber jugar en este tipo de terrenos y una de las situaciones que no podemos perdonarnos es que nos anoten en balón parado. Es algo serio, que debemos mejorar porque el partido estaba parejo y luego del gol se dio una desesperación que no debería de ocurrir.