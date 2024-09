Saprissa se rearma y apunta a tomar el control del torneo

Cuidado con el Deportivo Saprissa, que tras empatar en el campo de Alajuelense, puede tomar impulso en el momento menos esperado.

Poco a poco, el cuadro morado puede sentirse y mostrarse más fuerte, no solo porque ya se midió a los otros clubes grandes del fútbol nacional, sino porque ahora jugará contra rivales de media tabla hacia abajo y, además, recuperó a figuras que estaban en rehabilitación.

Lo ilustra Ryan Bolaños, quien tenía más de un año de no jugar 90 minutos y no desentonó en el Morera Soto.

Bolaños fue sometido a una artroscopia por lesión en el cartílago de una de sus rodillas, pero ahora es parte de un cuadro morado que comienza recuperar confianza con el regreso de jugadores al estilo del también recuperado Fidel Escobar.

”Quería ver cómo me sentía y si podía aguantar todo el partido”, indicó Escobar, quien, ante la Liga, jugó su primer compromiso completo en lo que va de este año.

Pablo Arboine fue otro de los que volvió, así como Gino Vivi, quien contra los rojinegros sumó los primeros 27 minutos con Saprissa desde que fue contratado. Orlando Sinclair, quien tuvo un esguince en uno de sus tobillos, no tuvo participación en los cinco juegos anteriores al partido contra la Liga, y ante los manudos ingresó en el minuto 57.

Ryan Bolaños destacó en declaraciones a la Unafut que se sintió un poco cansado, pero es parte del proceso, porque venía de una lesión muy fuerte. Fidel Escobar se expresó de manera similar a Ryan; comentó que salió reventado del choque contra la Liga tras una larga recuperación, pero sintió que estaba para culminar todo el juego.

Vladimir Quesada y su cuerpo técnico tienen nueve días para recuperar a las figuras, porque, debido a los compromisos de la Selección Nacional en la Liga de Naciones contra Guadalupe y Guatemala, los tibaseños vuelven a jugar el 11 de este mes, cuando reciban a Pérez Zeledón. Cuatro días después, van a Guápiles para enfrentar al Santos y el 18 de este mes reciben a San Carlos. El 21 visitan a Liberia y de ahí se preparan para jugar el 24, de visita, contra el Antigua de Guatemala, en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

No será hasta la jornada 13, el 29 de este mes, que se vuelvan a topar con otro grande: Herediano visita el Estadio Ricardo Saprissa.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, es otro de los jugadores que se recuperó y contra Alajuelense volvió al gol. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que han hecho un gran esfuerzo, porque debieron hacerle frente a los encuentros anteriores con lesiones y sanciones encima. Quesada destacó que sus jugadores realizaron un gran trabajo en la cancha del Morera Soto.

”Claro que sí. Lesiones, sanciones, jugadores con poco ritmo... ¿cómo no voy a estar satisfecho? Aunque no al cien por ciento. Estaba enfocado, pero no solo en estos tres juegos, sino siempre centrado en mi labor”, indicó Vladimir.

Saprissa estaba contra las cuerdas, pero aguantó y salió bien librado en tres juegos considerados como finales. Hace trece días, cuando los morados perdieron de visita 1-2 contra el Real Estelí de Nicaragua en la Copa Centroamericana de la Concacaf, parecía que a los tibaseños se les venía la noche, y se llegó a decir que se jugaban su destino en los siguientes tres partidos.

El campeón nacional se midió a Cartaginés, se jugó la clasificación en la Copa de la Concacaf contra el Municipal de Guatemala y cerró frente a la Liga, y al final amarró siete puntos de nueve posibles. Saprissa venció por el mismo marcador, 1-0, a brumosos y chapines, y empató 1-1 de visita el clásico contra los rojinegros. En el torneo local es sexto con 14 puntos, pero está cerca de la zona de clasificación, a solo una unidad de Alajuelense, cuarto con 15 unidades y un partido pendiente, y a dos de Cartaginés, líder con 16 puntos. En la Copa Centroamericana de la Concacaf, los nacionales hicieron nueve puntos y fueron primeros del Grupo D, superando al Estelí, que terminó segundo con siete.

El próximo partido de los saprissistas es el miércoles próximo, de visita a las 8:30 p. m., contra el Santos, por los cuartos de final del Torneo de Copa.

