Saprissa presenta dos casos de covid-19

El testeo masivo realizado por el Saprissa este lunes arrojó dos casos positivos de covid-19 dentro de la planilla, lo que ameritó el aislamiento de los mismos y suspender una conferencia de prensa virtual prevista este lunes a mediodía para presentar oficialmente a sus refuerzos.

El médico de la institución, Esteban Campos, informó de que se ejecutaron 46 pruebas entre jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Añadió que en Saprissa se cumple con el 100% de la vacunación y los casos son asintomáticos.

“Una vez más nos vemos en frente del gran reto de poder iniciar un campeonato oficial de fútbol ante la covid-19. En Saprissa hemos tomado las medidas del caso, seguimos implementando el protocolo del Ministerio de Salud, que lo hemos llevado adelante en los últimos dos años. Nuestro plantel cumple 100% con vacunación contra covid-19″, dijo Campos.

Por ahora el compromiso de este martes a las 3 p. m. ante Guanacasteca está en pie; sin embargo, Campos afirmó que esperan la confirmación de la Unafut para no hacer el viaje en vano, sobre todo tomando en cuenta que, según analizó el cuerpo médico morado, en esa provincia hay un repunte importante de casos.

“Le hacemos un pedido a la Unafut de que, por favor, el día de hoy se están presentando pruebas, entonces se nos indique que el partido está en pie, para no tener que incurrir en viaje de largas horas que desgasta y que hasta donde hemos investigado, Guanacaste está presentando un pico elevado de casos; sabemos que es una zona turística y las celebraciones de vacaciones han significado alto contagio”.

Esto sucede cuando la Caja Costarricense de Seguro Social proyecta un escalada de hasta 5.000 nuevos casos diarios para la próxima semana. El jerarca de esa institución, Román Macaya Hayes, detalló que la tasa de contagio se duplicó en menos de dos semanas, llegando a los niveles más altos de toda la pandemia. En los últimos 11 días el país pasó de una tasa de reproducción por debajo de 1 a 2,12, razón por la que estamos viendo mayores contagios.

El médico de Saprissa asegura que en la institución estaban tomando precauciones para este repunte tras las vacaciones de fin e inicio de año. En la medida de lo posible, indicó, emplean el teletrabajo y mantienen estrictos controles entre sus colaboradores, incluidos los futbolistas.

Asimismo, comentó, no pueden obviar que los jugadores pasan tiempo con familia o personas cercanas, y eso los expone a un contagio. Por esa razón, insiste en pedirles a que respeten las burbujas y se tomen medidas sanitarias estrictas, así como realizar testeos masivos para hallar los casos asintomáticos antes de que se siga propagando el virus en los diferentes clubes del fútbol nacional.

“Si usted no hace testeos, no diagnostica. La pregunta es si es necesario hacer testeos de forma periódica. Tal vez no les guste a muchas personas, porque significa una inversión grande, pero si queremos un fútbol que esté compitiendo con la regularidad que se necesita, requerimos implementar estos testeos para diagnosticar los casos en tiempo real y proteger la actividad”.