“Los que vestimos esta camisa siempre tratamos de estar a la altura de la institución, porque sabemos la historia que hay y la responsabilidad. Por algo la historia dice que no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Vamos a seguir con el grupo cerrado y dando pasos en firme tratando de buscar la clasificación, que es lo primero y luego intentaremos ir por el título. Las críticas son bien recibidas, aunque igual uno es el principal crítico y sabe cuándo está en el mejor momento y cuándo no. No es más grande el que gana, sino el que sabe levantarse”, destacó Daniel Colindres.