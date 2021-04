“Estoy agradecido con Dios, mis compañeros y el cuerpo técnico que me ayudaron a recuperarme... Creo que algunas veces a uno no se le da el valor que se merece, porque tengo 12 años en la Primera División o el fútbol competitivo, porque también estuve cuatro años afuera. Siempre he tratado de mantenerme peleando y estoy contento porque en Saprissa siempre me han dado valor y me abrieron las puertas. Es feo hablar de uno, pero cuando estoy acá lo hago de la mejor manera y cumplo con mi trabajo, que son los goles”, añadió.