Saprissa intenta blindarse y eludir torbellino extra cancha

Dentro del terreno de juego todo es felicidad para el Saprissa y a decir verdad, nada se puede cuestionar en un equipo que es el actual campeón nacional, inició con marca perfecta en dos fechas del Torneo de Clausura 2023 y tan siquiera recibe goles. Fuera de la cancha la historia es otra y los morados intentan eludir el torbellino.

Marvin Angulo (izquierda) y Christian Bolaños (derecha) quedaron fuera de la convocatoria de Saprissa para el juego ante Guadalupe FC, de la fecha dos del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Por más que el técnico Jeaustin Campos piense que es la prensa la que ve situaciones donde no las hay, lo cierto es que el ruido existe y perturba: las ausencias de Christian Bolaños en convocatorias son tema para afición y medios, incluso llegó a redes sociales con el técnico y la esposa del jugador hablando del tema.

Así mismo, se habla de la posible salida de Aarón Cruz, quien decidió no renovar, y Marvin Angulo también podría marcharse ante su falta de minutos (fuera de lista ante Guadalupe). Otro detalle es que todos los caminos de Esteban Alvarado parecen dirigirse a la Cueva, mientras los de Cruz a Herediano.

Mariano Torres, capitán y uno de los líderes, recalcó que en el club están enfocados y felices con lo que pasa en el rectángulo de juego; lo demás, asegura, se habló frente a frente a lo interno.

Hasta la versión menos vistosa de Saprissa sabe sonreír y perturbar a Wálter Centeno

“Las cosas que hay que decir se hablan dentro del vestuario, así se soluciona todo. Estamos tranquilos y bien, el equipo lo está demostrando dentro de la cancha y estamos contentos... El camerino está bien, lo que pasa se arregla adentro y siempre van a darse problemas y discusiones, porque somos 30 jugadores y no podemos estar de acuerdo todos. Lo más importante es llevar a esta institución donde se merece”, comentó Torres.

Mientras Mariano eludió cualquier tipo de polémica, el timonel Campos se mostró harto de la situación con Bolaños y ante las múltiples preguntas de los medios respondió: “Que necedad, de verdad lo digo, que necedad”.

Jeaustin afirmó que todas sus decisiones están respaldadas por la gerencia deportiva y también por la comisión técnica, así que está feliz y se aparta de todo. De nuevo, aclaró que no tiene problemas con ningún jugador.

Por su parte, Kendall Waston se mostró totalmente neutral y destacó que entiende por lo que pasan algunos compañeros, ya que todos quieren jugar. Eso sí, no soltó detalle de lo que pasa en el vestuario.

“Nosotros estamos bien. Es normal lo que pasa, el Saprissa es tema para lo bueno y mucho más para lo malo. No puedo hablar de algo que no me compete y debo ser respetuoso con mis compañeros”, comentó Waston.