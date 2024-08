Saprissa está en Nicaragua en busca de revancha

El Deportivo Saprissa goleó a Santa Ana (3-0) y alistó maletas para viajar a Nicaragua, donde ya se encuentra para encarar el tercer compromiso en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los morados se enfrentan el martes a las 6 p. m. al Real Estelí, en un juego que tiene tintes de revancha por lo que padeció el cuadro saprissista el año pasado.

Saprissa salió este domingo a las 5 a. m. rumbo a suelo nicaragüense, y según informó el departamento de prensa del club, antes de llegar a Nicaragua hicieron escala en San Salvador. Al arribar a Managua, capital de Nicaragua, el plantel viajó en autobús rumbo a la ciudad de Estelí, en un trayecto de unas tres horas de duración.

🤝 ¡Bienvenidos hermanos @SaprissaOficial a la tierra de lagos y volcanes! 🇨🇷🇳🇮 pic.twitter.com/a7zV4kUDrF — Real Estelí FC (@realestelifc) August 18, 2024

El Estelí eliminó a Saprissa de los cuartos de final del torneo anterior y generó un enorme boom mediático tras derrotarlo 1-0 como local en el Estadio Independencia y sacarle el empate 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los pinoleros enviaron a los nacionales a disputar un repechaje contra el Motagua de Honduras, serie que los morados ganaron, clasificándose así a la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Pienso que el pasado es pasado y allí queda; no lo vamos a resolver. Ojo, no lo estoy obviando, pero ya no podemos hacer nada. En el torneo pasado, el Estelí, en dos partidos, nos dejó por fuera; no nos eliminó, porque tuvimos derecho al repechaje”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, en la conferencia de prensa luego del triunfo de visita 0-3 contra Santa Ana.

Aparte del morbo que existe alrededor del encuentro, el compromiso reviste un interés particular porque en disputa estará el primer lugar del Grupo D.

Saprissa es líder con seis puntos en dos presentaciones, y el Estelí es segundo con cuatro puntos, también en dos partidos.

David Guzmán y Kliver Gómez, dos de los integrantes del Deportivo Saprissa que viajaron a Nicaragua para enfrentar al Real Estelí. (Foto: Prensa de Saprissa). (Prensa Saprissa)

El grupo lo completan Municipal de Guatemala, Managua de Nicaragua y Guanacasteca.

Los nacionales golearon 5-0 a Guanacasteca y derrotaron 2-3 al Managua. Estelí empató 1-1 de visita contra el Municipal y, como local, goleó 3-0 al Managua.

“Estelí es un recuerdo difícil, amargo, que a nadie le gustó vivir. Entonces, ¿qué vamos a esperar esta vez? Obviamente, las expectativas de ellos van a ser positivas por lo que lograron, y nosotros vamos a querer opacar eso y ganar para que no se repita lo sucedido”, opinó Kendall Waston hace un mes, cuando iba a comenzar el campeonato.

Luego del triunfo 3-0 frente al Managua, Otoniel Olivas, técnico del Estelí, se refirió al choque de este martes contra Saprissa.

“Vamos contra uno de los mejores de Centroamérica, pero nos vamos a preparar para competir y para ganar. Nos vamos a preparar para ganar. Vamos a esperar a Saprissa para competirle; sabemos que los niveles cambian, independientemente de los tiempos. Les ganamos en la edición anterior de la Copa Centroamericana”, opinó Olivas.

Pese a que ya eliminaron a los tibaseños, Olivas añadió que no se pueden confiar y aseguró que hoy es diferente. Ve a los morados como otro equipo, pero insistió en que el objetivo es dejarse el triunfo.

El Estelí jugó el sábado anterior en el campeonato de Nicaragua, recibió al Matagalpa FC y el partido terminó con empate a un gol. Tras el choque, el ‘Tren del Norte’ comenzó a planificar el encuentro contra Saprissa.

Ya estamos en Nicaragua 🛬⚽️💜 pic.twitter.com/3HTyoZjEL8 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 18, 2024

