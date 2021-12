Saprissa cayó en la trampa que Jeaustin Campos planeó durante 11 días

Jeaustin Campos tuvo 11 días para planear su ansiada revancha ante Saprissa y según contó, hasta trabajó a triple sesión para preparar la trampa en la que cayeron los morados en el primer juego de la final del Torneo de Apertura 2021. Herediano sacó hasta más de lo que quería con el 1 a 0 en la ida, pero, ¿cómo lo hizo?

Con la ayuda del técnico Johnny Chaves y estadísticas demoledoras del choque es fácil de entender que la maraña florense fue muy efectiva y por más que el Monstruo dominó, no fue más que un engaño que ejecutó Campos.

“Herediano hizo un buen planteamiento, con un 1-5-3-2, lo que le permitió cerrar el centro a nivel defensivo, porque tenía seis jugadores por delante del arco (tres centrales y tres volantes en el medio). Además, con esto también pudo dobletear por las bandas. El sistema es muy bueno cuando a uno le toca enfrentar a un rival con buenos jugadores por los costados. Así mismo, basó mucho el ataque con los dos delanteros, quienes pelearon todo arriba y aunque en las estadísticas tuvo menos de todo, entra en juego la eficiencia vs. eficacia”, detalló Chaves.

Johnny también explicó que “Saprissa entró muchas veces al área y Herediano no lo hizo tanto; sin embargo, los florenses terminaron con la misma cantidad de remates directos. Es decir, fue poco, pero terminó las jugadas. Para lo que llegó, Saprissa produjo muy poco y se podría afirmar que cayó en la trampa, porque Herediano estaba bien cerrado y en lugar de que los morados insistieran en las paredes y combinaciones, optaron por tirar centros sin tener elementos para pelear ahí”.

Saprissa optó por lanzar centros una y otra vez ante el planteamiento de Herediano, pero terminó sin generar peligro real, en la ida de la gran final del Torneo de Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

El Monstruo terminó el encuentro con los mismos tres remates directos que el Team, pese a que la diferencia en pases es abismal, con 359 buenos para los locales y apenas 134 del visitante.

Incluso, si vemos los servicios acertados en campo rival, la distancia es más amplia, con 225 de los saprissitas contra 56 de los heredianos. El gran problema de los dirigidos por Iñaki Alonso fue que la mayoría de esos envíos se dieron para conservar la posesión y no para profundizar.

Alonso también tiene parte de culpa de lo que pasó, principalmente porque al no estar Carlos Villegas por lesión, reajustó toda su media cancha y más bien le facilitó el trabajo a Campos y sus jugadores.

[ Iñaki Alonso sobre Herediano: ‘Ha sido una ‘master class’ de no jugar al fútbol’ ]

“Saprissa mantuvo el 1-4-2-3-1, con Christian Bolaños detrás de Sinclair y Marvin Angulo más abierto, pero en el ajuste por la ausencia de Villegas hizo algo que iba en contra del tridente por el centro que le estaba funcionado: Angulo, Bolaños y David Guzmán. Saprissa tuvo muchos pases en campo rival, pero fueron servicios de conservación, es decir, sin profundidad y sin que dieran desequilibrio. Jeaustin ganó la parte táctica en el primer partido, mostró sentido común, encontró un plan seguro y manejó mejor el juego. Es una realidad que aprendió de las semifinales”, añadió Chaves.

Claves para la vuelta

Con el 1 a 0 a favor de Herediano y sin mucho tiempo para ajustar de cara al juego del domingo en el Colleya Fonseca (5 p. m.), Johnny Chaves considera que ambos entrenadores finalistas deben hacer retoques mínimos, pero efectivos.

Por el lado de Saprissa, volver a lo que le funcionó y jamás optar por dos delanteros en una cancha más reducida.

[ Saprissa mantiene la fe pero la estadística está en contra ]

“Saprissa debe volver a su plan original, con Angulo y Bolaños centralizados y si Villegas no está, que le dé espacio a Jossimar Pemberton, quien puede cambiar algo del juego ofensivo. Eso sí, los morados deben esperar si Herediano les plantea algo para la contra ahora que tiene la ventaja y encontró un plan que le funcionó”

“En lo que respecta a Herediano, puede variar un poco el ataque metiendo a un jugador más rápido que acompañe a uno de los dos centrodelanteros y así hacer un 1-5-2-3, con Ortiz en la banda. Con esto al defender hace un 1-5-4-1, mientras que en ofensiva, los de los costados le abren campo a los laterales y hacen un 1-3-4-3 para tener una buena contra”, dijo Chaves.

Johnny recalcó: “El Saprissa de Iñaki Alonso no ha jugado con dos delanteros, entonces no veo viable optar por esto. Además, tendrían un problema, Herediano mantendría la línea de cinco y se toparían con mucha gente en el área, así que lo que ocupan los morados es traer gente desde atrás y no poblar, porque se estorbarían ellos mismos”.

En el caso de los florenses, el analista enfatizó que lo que pueden añadir a su estrategia es un poco más de vértigo a la contra y para esto ocupan un jugador más veloz que acompañe uno de los centros delanteros. Es decir, sacar un “9″ y pensar en un atacante más explosivo y versátil.