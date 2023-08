Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés ahora sí sufrirán la temporada

Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés sufrieron y hasta levantaron la voz debido al agitado comienzo de la temporada, pero lo que se les viene en los próximos 30 días realmente los hará sufrir.

Ahora sí estarán más que justificadas las rotaciones, de lo contrario, será humanamente imposible aguantar, como lo afirmó el técnico Vladimir Quesada. Y es que entre el 19 de agosto y el 20 de setiembre jugarán prácticamente sin parar: los morados, los manudos y los brumosos tendrán 10 partidos en este periodo, mientras que los florenses nueve.

Saprissa necesitará de Javon East encendido.A Cartaginés le urge un Marcel Hernández al 100%. Mientras que Herediano requiere que Elías Aguilar mantenga su buen nivel y Alajuelense espera por el mejor Joel Campbell. (Nación)

A los cuatro tradicionales se les juntarán el torneo local, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa tico. Esto, sumado a que tendrán enfrentamientos entre sí, incluido el clásico nacional (2 o 3 de setiembre en el Morera Soto).

Como referencia, el Monstruo tiene ocho encuentros disputados entre el 18 de julio y el 13 de agosto, el Team ocho entre el 18 de julio y el 16 de agosto. Así mismo, los blanquiazules acumularon seis entre el 23 de julio y el 15 de agosto y el León seis entre el 26 de julio y el 13 de agosto.

Caso por caso

- Saprissa:

El Monstruo disputará cinco duelos en casa, cuatro de visita y aún falta por definir la sede del encuentro por la Copa tica (se sortea quién es casa). Hay que sumarle a este ajetreo que chocará con los blanquiazules, con el León y deberá viajar a Panamá, para enfrentar al Universitario. Entre el 19 de agosto y el 20 de setiembre no tendrá “semana larga”, como se le llama cuando no hay partidos entre semana y los equipos tienen la oportunidad de recuperarse de un juego y preparar el siguiente.

El timonel saprissista recalcó que intentan soportar con una planilla profunda y hasta pretende un refuerzo más. No obstante, las lesiones no perdonan y aún no cuentan con Mariano Torres, Kendall Waston, Ricardo Blanco, Christian Bolaños ni Ryan Bolaños. Luis Paradela está en duda.

Vladimir Quesada tiene a su favor que los fichajes responden y cargan con parte del peso del equipo. Además, delanteros como Javon East o Ariel Rodríguez están encendidos.

La agenda de los morados:

Sábado 19 de agosto: recibe al Cartaginés.

Miércoles 23 de agosto: visita al Universitario de Panamá.

Domingo 27 de agosto: visita a San Carlos.

Miércoles 29 de agosto: recibe al Cobán Imperial.

Domingo 3 de setiembre: visita a Alajuelense.

*Cuartos de final Torneo de Copa: 5, 6 0 7 de setiembre ante rival por definir.

Domingo 10 de setiembre: recibe a Liberia.

Miércoles 13 de setiembre: visita a Pérez Zeledón.

Domingo 17 de setiembre: recibe a Grecia.

Miércoles 20 de setiembre: recibe a Santos de Guápiles.

- Alajuelense:

En lo que respecta a la Liga, será local en cinco compromisos, sale en cuatro y está pendiente de saber la sede en la Copa nacional (se sortea quién es casa). Es más, en su calendario están juegos contra el Team, la S y los de la Vieja Metrópoli. Así mismo, deberá trasladarse a suelo panameño.

El León al menos ya recuperó a Johan Venegas, Doryan Rodríguez y Carlos Mora. Mientras que Alexis Gamboa está cerca de reincorporarse y Giancarlo González y Suhander Zúñiga siguen fuera.

Los erizos sólo contarán con una semana larga en los próximos 30 días; el resto es sin parar.

La agenda de los erizos:

Viernes 18 de agosto: recibe a San Carlos.

Jueves 24 de agosto: visita al Sporting San Miguelito de Panamá.

Domingo 27 de agosto: visita al Herediano.

Jueves 31 de agosto: recibe al Motagua de Honduras.

Domingo 3 de setiembre: recibe a Saprissa.

*Cuartos de final Torneo de Copa: 5, 6 0 7 de setiembre ante rival por definir.

Domingo 10 de setiembre: visita a Grecia.

Miércoles 13 de setiembre: recibe al Cartaginés.

Domingo 17 de setiembre: recibe a Puntarenas FC.

Miércoles 20 de setiembre: visita a Guanacasteca.

- Herediano:

El Team es al que le tocaran más partidos como visitante en los próximos 30 días, con cinco duelos fuera y solo tres en su estadio. Además, está a la espera de conocer su destino en el Torneo de Copa (se sortea quién es casa).

Así mismo, aunque es líder de su grupo en la Copa Centroamericana, gracias a sus siete puntos en tres presentaciones, deberá ir a Guatemala a sellar el pase y pelear por el primer lugar frente al Comunicaciones (seis unidades en dos juegos). Así mismo, los rojiamarillos tienen pactados duelos ante la Alajuelense y Cartaginés, en este periodo entre el 20 de agosto y el 20 de setiembre.

Los florenses cuentan con una planilla muy amplia y están por recuperar a Allan Cruz y Yeltsin Tejeda, según explicó el técnico Jeaustin Campos.

La agenda del Team:

Domingo 20 de agosto: vista a Puntarenas FC.

Domingo 27 de agosto: recibe a Alajuelense.

Miércoles 30 de agosto: visita al Comunicaciones de Guatemala.

Domingo 3 de setiembre: recibe a Grecia.

*Cuartos de final Torneo de Copa: 5, 6 0 7 de setiembre ante rival por definir.

Domingo 10 de setiembre: visita al Cartaginés.

Miércoles 13 de setiembre: recibe a San Carlos.

Domingo 17 de setiembre: visita al Santos.

Miércoles 20 de setiembre: visita al Sporting FC.

- Cartaginés (10 partidos):

Los brumosos tienen la ventaja de ser los que más partidos disputarán como locales, en los próximos 30 días. En total serán seis en el Fello Meza, tres fuera y aún no se define dónde será el juego del Torneo de Copa (se sortea quién es casa).

El Fello es una verdadera fortaleza para un equipo que llega a la fecha cinco del Apertura 2023 como líder y aunque no fue brillante, encaminó su destino en la Copa Centroamericana. Además, otro aspecto a su favor, en medio de este trajín, es que no deberá de salir del país por el certamen de Concacaf, sino que las dos presentaciones que le restan son en su casa.

Los de la Vieja Metrópoli se sostienen a como pueden, ya que Marcel Hernández, Jeikel Venegas y Kevin Briceño no han estado en plenitud de forma (recuperados de lesiones, pero no al 100%). Así mismo, están fuera por dolencias Marco Ureña y Dylan Flores.

La agenda blanquiazul: