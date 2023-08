¡Locura! La nueva camiseta de Saprissa se agotó en la preventa

La expectativa fue enorme. En Saprissa, se tenía proyectada una preventa hasta el 24 de este mes, pero se agotó. El tercer uniforme del cuadro morado duró lo que tarda el pan recién salido del horno.

Pero los aficionados morados no deben alarmarse. Quienes no pudieron adquirir la elegante camiseta, como la definió Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, en su cuenta de Twitter, solo deben esperar unos días. El club tibaseño informó que la otra semana estará a la venta en las tiendas Saprissa en Lincoln Plaza, Multicentro de Desamparados y Multiplaza Escazú. El club saprissista no informó cuántas prendas sacaron en la preventa.

Por el celaje, el escenario, el público y la historia, nuestra casa es una obra del género épico. Para este 3er uniforme decidimos contarla🔥

Épicos partidos, épicos escenarios, épicos recuerdos... ¡Toda la mística de La Cueva plasmada en una prenda única! 🖤



— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 16, 2023

“Para este tercer uniforme, decidimos contar la historia de nuestra casa antes de su aniversario (27 de agosto). Épicos partidos, épicos escenarios, épicos recuerdos. ¡Todos los personajes e historias de La Cueva plasmados en esta prenda única!”, comentó Karol Quesada, gerente de Mercadeo y Fan Engagement, en un comunicado de prensa.

La tercera equipación es un homenaje al Estadio Ricardo Saprissa. Es una camisa negra con algunos detalles y emblemas como el logo, el escudo y el símbolo del estadio morado.

Los cuatro detalles:

Celaje: Los atardeceres morados que pintan el cielo en cada tarde de partido, representados en el efecto iridiscente del escudo, logo y parche.

Escenario: La estructura vertical que hace del estadio el más mítico de la región, representada en el patrón de la camiseta.

Público: Las banderas que ondean en la afición desde las gradas, representadas en los bordes de manga y la camiseta.

Historia: Las noches históricas de partidos, representadas en el tono oscuro de la camiseta.

4 detalles únicos, que se unen para formar una sola OBRA ÉPICA 🌌

¡Igual de histórica que nuestro estadio!



— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 16, 2023

Como detalle conmemorativo, en la esquina frontal izquierda se aprecia un parche iridiscente con la silueta, apodo y año de inauguración del estadio morado.

“Importante destacar que estos detalles iridiscentes son únicos en la región, pues solo los han lucido los equipos más grandes de Europa”, afirmó el club en un comunicado.

Esta nueva indumentaria del Deportivo Saprissa estará disponible a partir del próximo martes 22 de agosto, con un valor de ₡45.990.