Santos se acordó que el fútbol se trata de ganar

Que se preocupen Puntarenas FC, Santa Ana y hasta Pérez Zeledón, porque el Santos de Guápiles se acordó, luego de 15 fechas, que el fútbol se trata de ganar. Los guapileños al fin celebraron y lo hicieron a lo grande, con una goleada 4-0 ante un Guanacasteca que pretendía colarse en zona de clasificación, pero pagó muy caro el “menospreciar al rival”.

Los jugadores del Santos se impusieron en todos los sectores de la cancha y mostraron más ambición que los de Guanacasteca. (Santos)

Los santistas no habían triunfado en todo el Torneo de Apertura 2024; sin embargo, en la jornada 16 se sacudieron y aunque siguen en el último lugar, tienen los mismos ocho puntos que el PFC, se pusieron a cinco de los santaneños y a siete de Pérez.

La nefasta racha de los caribeños venía de mucho más atrás y es que si se toma en cuenta el certamen anterior, tenían 18 compromisos sin victorias. En total fueron seis meses de amarguras, con 12 caídas y seis empates, pero todo esto se acabó. Rándall Row volvió al banquillo y en su segunda presentación como timonel, dio un golpe.

Reimond Salas abrió el marcador en el minuto 42, Juan Villalobos incrementó la cuenta en el 48′, Randy Chirino firmó un golazo en el 52′ y Reyniel Perdono cerró la fiesta en el 90+1′. Aún le falta mucho por hacer a este Santos para festejar a lo grande, lo bueno para ellos es que ya se quitaron un gran peso de encima y así lo ven.

“Necesitábamos estos tres puntos, hemos sufrido mucho en el campeonato, pero este equipo tiene mucha calidad. Nos salió todo, lo necesitábamos y esto nos sirve mucho. El equipo ha estado comprometido con los dos entrenadores que han estado acá y ahora lo que cambia un poco es la idea”, comentó Chirino en Tigo Sports.

Del lado de la ADG, su actuación estuvo muy lejos de esa que tenía ocho juegos sin caer (seis victorias y dos empates). En realidad fue un equipo sin alma, sin intensidad y sin esa hambre por meterse entre los cuatro mejores. Ese chance que dejaron ir los guanacastecos no se presenta todos los días y así lo aceptaron.

“No tengo palabras, porque veníamos trabajando muy bien, pero no nos salió nada. No fuimos el equipo de siempre, no pusimos las mismas ganas y a Santos le salió todo. Cometimos muchos errores y ahora toca darle vuelta a la página y retomar lo que sabemos hacer, porque veníamos con un invicto de ocho partidos. En el fútbol nunca se puede menospreciar al rival y nos pasó factura”, señaló Anthonny Monreal.

Ficha del juego Santos vs. Guanacasteca:

- Santos: 4

Titulares: Alexandree Lezcano, Jhamir Ordain, Reyniel Perdomo, Lorenzo Orellano, Randy Chirino, Adan Clímaco, Juan Villalobos, Rigoberto Jiménez, Reimond Salas, Juan Diego Madrigal y Denilson Mason. DT. Rándall Row.

Cambios: Óscar Linton (Jiménez, al 67′), Berny Burke (Orellano, al 73′), Jefferson Sánchez (Salas, al 73′), Jordy Evans (Villalobos, al 83′) y Gustavo Méndez (Chirino, al 84′).

- Guanacasteca: 0

Titulares: Anthonny Monreal, Sergio Rodríguez, Yeison Molina, Johnny Leverón, Pedro Leal, Alejandro Porras, José Pablo Córdoba, Gustavo Muñóz, Greivin Méndez, Starling Vega y Joseph Bolaños. DT. Alexander Vargas.

Cambios: Randy Vega (Porras, al 46′), Gael Alpizar (Muñóz, al 46′), Josimar Olivero (Bolaños, al 67′), José Ugalde (Rodríguez, al 86′) y Jarrell Lewis (Vega, al 86′).

Goles: 1-0 (42′): Salas. 2-0 (48′): Villalobos. 3-0 (52′): Chirino. 4-0 (90+1′): Perdomo.

Árbitros: Keylor Herrera con William Chow, Víctor Ramírez y Cristopher Ramírez.

VAR: David Gómez.

AVAR: Kevin Ruíz.

Estadio: Ebal Rodríguez Aguilar, 3 p. m.