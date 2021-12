Santos pretende derrochar rebeldía contra Alajuelense

Aarón Suárez es una pieza importante en Alajuelense, al igual que Osvaldo Rodríguez lo es en el Santos de Guápiles.

En el Santos de Guápiles están listos para recibir a Alajuelense este jueves, a las 7 p. m., en el Estadio Ebal Rodríguez. Antes de eso, el técnico de los santistas, Erick Rodríguez, habló de las fortalezas de su equipo, pero también dijo en qué es diferente esta Liga de Albert Rudé en relación a la que dirigía Luis Marín.

¿Por dónde se le puede hacer daño a Alajuelense?

Es un partido de mucha exigencia, evidentemente hemos analizado a Alajuelense y sabemos que está bastante sólido a nivel defensivo, que Albert le ha dado mucha estabilidad al equipo y que no pierde ese poder ofensivo que tiene por el comportamiento como equipo y por la calidad de sus jugadores. Será un partido de mucha exigencia, muy competitivo porque nosotros obviamente vamos a plantear un juego para intentar ganar este jueves y poder cerrar la serie en Alajuela con un buen resultado.

¿Cuánto cambia este equipo suyo para romper esa pared que enfrenta en estas instancias?

Te puedo hablar de este Santos que ha sido un equipo rebelde durante el torneo, hemos intentado competir y creo que la experiencia de la semifinal pasada nos tiene que servir para este nuevo reto contra Alajuelense. El equipo está bastante fuerte, está sólido, está compacto, tenemos hambre de triunfo, queremos lograr cosas importantes, queremos hacer historia y qué mejor que poder sacar a Alajuelense en esta serie.

Qué podemos ver diferente de Santos, un equipo que tiene esa rebeldía de no amarrarse a lo que pasó en tiempos atrás y pensar en lo que viene y lo que viene es una serie que sabemos que será muy difícil para nosotros, pero para ellos también.

¿Esta Liga de Albert Rudé es mejor que la que enfrentó fechas atrás con Luis Marín?

Son diferentes, porque los comportamientos son muy diferentes, esta Liga de Albert Rudé es más estable en su comportamiento, le gusta tener el balón, le gusta hacer posesiones largas, pero también son rápidos en la contra, tienen jugadores como Aarón Suárez, Alonso Martínez, Barlon Sequeira, el mismo Marcel Hernández, Johan Venegas... Tienen jugadores que no solo tienen velocidad para la contra, sino que técnicamente son buenos en los controles.

Entonces, este Alajuela es tal vez un poquito menos emotiva, más estable, más analítica en el juego, evita quedar mal parado, le hacen menos transiciones y eso es lo que nosotros tenemos que buscar la forma de encontrar estos espacios y tratar de sacar provecho con las características de nuestros jugadores.

¿Cuánto cambia este Santos al tener varios jugadores que hacen goles, no solo Javon East?

Yo creo que para nosotros eso es muy importante, porque hemos tenido partidos como en San Carlos, donde no estuvo Javon y anotamos cuatro goles. Creo que estamos más compactos como equipo y dependemos menos de una individualidad por ejemplo. Eso nos ha caracterizado y se ve reflejado en los goles y en las asistencias, porque Javon también tiene asistencias, Paradela y Osvado. Eso nos deja tranquilos, porque el equipo está bastante compacto.

¿Cuál versión del Santos se verá?

Yo creo que la diferencia entre los últimos partidos y el de este jueves es que viene una semifinal y estos partidos tienen un trato diferente. El cero atrás es fundamental, en San Carlos fuimos a tomar algunos riesgos importantes y los vimos capitalizados en los goles, con Cartaginés lo asumimos igual, pero no tuvimos esa fineza para anotar.

Contra Cartaginés lo teníamos atrás del medio campo y solo anotamos uno. Analizamos el partido entre Alajuelense y Guadalupe, vimos el comportamiento de Guadalupe y decidimos darle estabilidad defensiva al equipo, porque ustedes lo saben somos el equipo más goleador del torneo, pero que también nos meten muchos goles y eso fue lo que hablamos con el grupo.

Este jueves será una estrategia diferente, de acuerdo a lo que analizamos de Alajuela. Por momentos podemos hacer una presión alta, por momentos podemos replegarnos en un bloque sólido. Va a depender de cómo se presente el juego, cómo notemos a Alajuela y de acuerdo a eso, así nos vamos a desenvolver.

¿Qué es un buen resultado para Santos este jueves?

He visto a muchísimos equipos ganar el primer partido y perder el segundo, yo creo que más que el resultado que vamos a buscar que ea bueno y que sea un gane, pero más que el resultado es lo que nos deje el partido, el sentimiento que nos deje a nosotros. Vamos a ir por los tres puntos y depende de lo que hagamos en Alajuela también.

Si el partido se comporta complejo, si no estamos fuertes, si no nos sentimos bien no nos podemos desesperar porque nos quedan 90 minutos más y yo creo que tenemos que ser inteligentes.

Tenemos que ir con mucha intensidad, con agresividad, vamos a ir a buscar esa rebeldía de la que te hablaba antes, un equipo rebelde, que no se siente conforme con la clasificación.

Queremos más, eso sí lo tenemos claro, pero también sabemos que mantener el cero atrás es muy importante, en una serie donde el gol de visita vale, cuenta y entonces cuidar nuestro marco e intentar hacer daño será importante.

No sabría decir cuál es el mejor resultado, hay una lógica que es ganar, no hay ninguna duda, pero los otros dos resultados que se podrían dar y que es parte del fútbol va a depender de cómo se presente el juego.

¿Qué pasaría si pierden este jueves?

Yo no quiero pensar en perder, en mi mente está ganar, para eso estamos trabajando, para ganar y después si pasa el resultado, se conversará, pero en mi mente está sacar los tres puntos.

¿Entienden que pueden hacer historia?

Somos conscientes de que hemos hecho un torneo muy bueno y es importante recalcar que fuimos muy competitivos en la Concacaf también, que tuvimos un rendimiento muy bueno. Tenemos un torneo detrás que nos respalda para asumir estas semifinales con un protagonismo de venir y decir el Santos está acá, venimos a hacer historia y queremos pasar a la final.