Santa Ana y Santos exponen todas sus limitaciones

Santos y Santa Ana protagonizaron un empate 1-1 que, al llegar a la mitad del Torneo de Apertura 2024, confirma sus respectivas luchas en la competencia. Santos, con un paupérrimo rendimiento del 13%, sigue sin ganar, mientras que Santa Ana, con un 30%, tampoco puede presumir de un buen desempeño. El encuentro de este martes reflejó claramente la situación de ambos equipos.

El atacante del Santos, Juan Villalobos, abrió el marcador en el duelo ante Santa Ana, en la fecha 11 del Torneo de Apertura 2024. (Santos)

Los santaneños mostraron una ligera mejoría después de ganar dos partidos consecutivos, aunque luego cayeron ante Guanacasteca y acumularon dos empates en el estadio Ernesto Rohrmoser, su nuevo hogar temporal. No poder utilizar el estadio de Piedades de Santa Ana por no cumplir con los requisitos del VAR afecta a los dirigidos por Christian Oviedo.

Es claro que Oviedo y los suyos deben enfocarse en alejarse del sótano, porque para esto es para lo que les alcanza. Para el siguiente certamen podrán hacerle más retoques al plantel y buscar algo más. Los propios jugadores reconocen que están en deuda.

“No es lo que queremos, buscábamos la victoria, pero partidos como este se definen por pequeños detalles y debemos tener más calma para ser más efectivos. Nos sentimos cómodos en la cancha de Piedades, nos gustaría que fueran allá nuestros partidos, pero debemos adaptarnos y buscar ganar”, señaló Mauricio Villalobos en FUTV.

Del lado de los guapileños, las cuatro igualdades y seis derrotas que acumulan los tienen hundidos en el fondo de la tabla con apenas cuatro puntos. Si no reaccionan pronto, el descenso será una amenaza palpable.

Aunque Juan Villalobos adelantó a los santistas al minuto 8, la falta de opciones en ataque fue evidente. El equipo es la peor defensa del campeonato, y Santa Ana no tardó en igualar, aprovechando una jugada a balón parado que Johnny Acosta convirtió en el minuto 15.

A partir de ahí, el juego ofreció poco más. Al menos, los futbolistas de Santos reconocen que no pueden seguir en esta línea. Juan Diego Madrigal, uno de los líderes del equipo, admitió: “La primera vuelta no ha sido buena, pero lo positivo es que hemos mejorado. Al inicio no jugábamos a nada, ahora estamos compitiendo. Necesitamos hacer una segunda ronda muy buena para levantar esto”.

Ambos clubes tienen claro que el margen de error es mínimo, y las expectativas para lo que queda del torneo no son altas. La lucha por alejarse del descenso parece ser su único objetivo.

Ficha del juego Santa Ana vs. Santos:

- Santa Ana: 1

Titulares: Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra, Javier Camareno, Johnny Acosta, Mauricio Villalobos, Dariel Morejón, Emanuel Casado, Johan Condega, Andy Reyes, Adrián Chévez y Fredd Juárez. DT. Christian Oviedo.

Cambios: Esyin Cordero (Camareno, al 46′), Jonathan Hansen (Reyes, al 46′), Manfred Russell (Morejón, al 46′), Samir Taylor (Casado, al 46′) y Eduardo Puga (Condega, al 76′).

- Santos: 1

Titulares: Alexandre Lezcano, Jhamir Ordain, Reyniel Perdomo, Jordy Evans, Lorenzo Orellano, Juan Villolobos, Jordan Smith, Randy Chirino, Adan Clímaco, Óscar Linton y Juan Diego Madrigal. DT. Julio Dely Valdés.

Cambios: Reimond Salas (Villalobos, al 74′), Jefferson Sánchez (Evans, al 74′), Kendrick Enríquez (Climaco, al 75′), Davis Paniagua (Orellano, al 80′) y Fuler Baltodano (Smith, al 80′).

Goles: 0-1 (8′): J. Villalobos (Evans). 1-1 (15′): Acosta (balón suelto).

Árbitros: Juan Gabriel Calderón con Juan Carlos Mora, Andrés Arrieta y Anderson Gómez.

VAR: Roger Vindas.

AVAR: Jonathan Leitón.

Estadio: Ernesto Rohrmoser, 4 p. m.