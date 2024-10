San Carlos no aprovecha todas las oportunidades que Alajuelense le da

Por segunda jornada consecutiva San Carlos llegó a su partido sabiendo que con una victoria se apoderaba del liderato de Alajuelense. Sin embargo, una vez más los norteños fallaron y todos en la Liga lo agradecen.

El atacante de San Carlos, Brian Martínez (izquierda), no logró imponerse ante la marca de la defensa de Pérez Zeledón. Abner Hudson fue uno de los que lo anuló. (San Carlos)

Ahora los sancarleños pecaron en su casa, tras el 1-1 ante Pérez Zeledón. Incluso, los Toros de nuevo pegaron primero y no sostuvieron la ventaja, lo que los dejó con un gran sinsabor y en el segundo lugar del Torneo de Apertura 2024. Los rojinegros siguen firmes en la cima con 31 puntos; su escolta tiene 30, pero con un partido más.

“Es un resultado que no queríamos, porque visualizábamos salir con la victoria. El primer tiempo fue bueno, pero luego se nos complicó porque Pérez ajustó y empezó a realizar un juego más directo. Quería dormir de líder y no se logró, pero estamos trabajando bien y no podemos bajar los brazos”, analizó Marcos Mena en Tigo Sports.

De poco sirvió que los dueños de casa dejaran una buena imagen en la etapa inicial, que abrieran el marcador en el minuto 32 por intermedio de Mena y que borraran al visitante.

Pérez reaccionó en el complemento y con un juego directo empezó a ganar metros en la cancha, hasta que finalmente Manuel Morán igualó todo en el 72′. Los generaleños hasta pudieron marcar antes, pero Axel Amador estrelló su cobro de penal en el palo.

El punto fuera de casa vale oro para unos Guerreros que pelean por salir de los últimos puestos de la tabla y se ubican en la novena casilla.

“Hicimos buen trabajo, supimos sufrir y aprovechamos los errores del rival. Creo que nos pudimos llevar algo más que el empate, pero el punto no es malo”, valoró Morán.

Apoyo a Luis Marín

La dirigencia de San Carlos apelará la sanción que le interpuso el Tribunal Disciplinario a Luis Marín. El timonel descontó ya el primero de los siete juegos de castigo; sin embargo, para los norteños fue injusto y consideran que tiene los argumentos para bajar esto.

Los jugadores de San Carlos mostraron su apoyo a su técnico, Luis Marín. Los futbolistas sacaron una pancarta con un mensaje para Marín. (San Carlos)

“Vamos a enviar la nota que corresponde, porque me parece que la sanción fue doble y ellos dividieron todo lo que pasó en una misma jugada. La sanción es desmedida, porque siete juegos para lo que pasó es mucho. Vamos a tratar de habilitar a Luis y recortar el castigo que le pusieron, pero de no ser posible, confiamos en nuestro cuerpo técnico y en el trabajo acumulado que hay”, señaló Gustavo Pérez, gerente del club.

Marín vio la roja por reclamar una decisión arbitral durante el choque ante Cartaginés. En el informe señalaron insultos del estratega antes de la expulsión y también luego de que lo sacaran del campo.

Luis no volverá a dirigir en cancha en toda la fase regular del Torneo de Apertura 2024 y solo se le verá en el banquillo si San Carlos clasifica a las semifinales. Justo esto es lo que quiere evitar la directiva y por lo mismo apelarán.

Ficha del juego San Carlos vs. Pérez Zeledón:

- San Carlos: 1

Titulares: Kendall Zúñiga, Reggy Rivera, Aarón Salazar, Yurguin Román, César Yanis, José Andrés Rodríguez, Marcos Mena, Sebastián Acuña, Joseth Peraza, Josimar Méndez y Brian Martínez. DT. Luis Marín.

Cambios: Pablo Fonseca (Rivera, al 64′), Gabriel Leiva (Mena, al 64′), Bayron Murcia (Méndez, al 70′), Wílmer Azofeifa (Rodríguez, al 82′) y Jonathan McDonald (Yanis, al 82′).

- Pérez Zeledón: 1

Titulares: Bryan Segura, Joaquín Aguirre, Erick Marín, Luis José Hernández, Rodrigo Saravia, Axel Amador, William Fernández, Manuel Morán, Jefferson Rivera, Abner Hudson y Kevin Fajardo. DT. Horacio Esquivel.

Cambios: Josué Mitchell (Marín, al 63′), Cardel Benbow (Amador, al 63′), Johnny Gordon (Aguirre, al 70′), Keral Ríos (Hudson, al 70′) y Brandon Bonilla (Saravia, al 86′).

Goles: 1-0 (32′): Mena. 1-1 (72′): Morán

Roja: Jefferson Rivera (90+2′).

Árbitros: Anthony Bravo con Luis Núñez, Osvaldo Luna y William Rodríguez.

VAR: Roger Vindas.

AVAR: Nelly Alvarado.

Estadio: Carlos Ugalde, 6:30 p. m.