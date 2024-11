Salida de Hernán Medford de Sporting: entre frustración y rumores sobre Herediano

Hernán Medford fue claro en que la frustración lo invadió muchísimo la última semana, sobre todo porque no conseguía entender cómo el plantel de Sporting, con el que él logró liderar al inicio del torneo, no lograba sumar, al punto de que se quedó sin opciones de clasificar a falta de dos fechas.

Ahora, fuera de la institución, Hernán explicó lo que significó estar en Sporting, además de dar algunas razones de por qué el equipo no levantó. El Pelícano también respondió a los rumores que lo vinculan al Herediano.

- ¿Cuál es la valoración al acabarse el ciclo en Sporting?

- Me queda que fue una etapa bonita, que disfruté. Esto es parte de la profesión. Yo la aproveché muchísimo, porque trabajé en una gran institución.

- Pero a lo que me refiero es que fue un paso que cerró de forma frustrante... El arranque del torneo era ilusionante y termina sin opciones a falta de dos fechas para el cierre.

- Sí hubo frustración. Después de ser líderes, pues lamentablemente nos mal acostumbramos y no era la realidad del asunto. Al final, el grupo hizo cosas muy bonitas; luego caímos en un bache, buscamos explicaciones, pero los errores fueron cada vez más.

Hernán Medford quedó fuera de Sporting luego de perder ante Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

Dentro de los errores, yo también me tuve que equivocar, pero el fútbol es un todo... Cuando se va mal, siempre es el entrenador el culpable. Por más que se quiera analizar, se corta por lo más sano, que es el cuerpo técnico.

- ¿Queda con algún sinsabor al irse luego de un inicio prometedor?

- Yo quedo tranquilo porque demostramos que, cuando llegué, el equipo no estaba bien y estaba casi último; luego pasamos a ser sextos. Con respecto a este cierre, yo en el 95% de los equipos dirigidos siempre estuve acostumbrado a estar arriba, pero ahora me sentía extraño porque no conseguíamos estar cerca de la parte alta.

“Yo agarré a este equipo casi en último lugar, pero luego fuimos primeros y ahora estamos en una posición que no es mala, pero este equipo está para media tabla, esa es la realidad. Es muy difícil competir con los tradicionales. En el momento que estuvimos arriba, todos nos la creímos, pero luego llegó la realidad”.

- ¿En qué se quedó corto el equipo?

- Lo que pasa es que, cuando uno se equivoca una, dos, tres, cuatro veces, pues ya sufre golpes fuertes. Tal vez yo fallé en algún planteamiento, el fútbol no engaña, y yo sé que perdimos por errores puntuales, donde todo el grupo estaba consciente de que llegaron equivocaciones humanas.

LEA MÁS: Hernán Medford se despide de Sporting con derrota

- ¿Cómo es dirigir a Sporting? La presión es menor por el tema de afición y demás.

- La presión se la hace uno mismo, porque uno es ganador. Tal vez son situaciones donde la comodidad no ayuda. Como no hay presión, la cosa es diferente. Ahora, Sporting trabaja muy bien, los dueños son gente muy correcta, profesional. Ya con el tiempo se verán cosas mejores porque la institución debe formar su identidad.

- ¿Cómo evalúa el cierre del torneo? Alajuelense se ve tan superior para ganar el liderato anticipadamente.

- Como está el campeonato, estar de primero no indica nada; eso no te da al final el campeonato, lo digo por experiencia. Cualquiera de los cuatro que se meta podría asumir el campeonato.

- ¿Un torneo tan cerrado es producto de la competitividad o más bien lo contrario?

- Yo tengo que valorar el fútbol de nosotros. Hay competencia. Hay una necedad de minimizar nuestro torneo. San Carlos hace competencia, Cartago, Guanacasteca... Entonces, para mí, estamos avanzando. No podemos minimizar el torneo.

-¿Hay oportunidad en el Herediano?

-Son rumores, que al final, si se hacen realidad, pues veremos. Si hay rumores, es porque uno lo hace bien. Siempre que no tiene entrenador, Saprissa y Herediano me ponen ahí. Cuando uno hace las cosas bien, siempre será candidato. Ahora no hay nada.