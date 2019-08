Hoy corrí mi sexta maratón, fue cansado, pero dicen que las canas que uno tiene son la madurez y son canas de enseñanza. Si hay algo que agradezco es que me enseñaron el camino, me llevé muchos golpes, me equivoque muchísimo sin mala intención. Esa fortaleza nos permitió llegar aquí, cada uno hizo su trabajo y fue desgastante. Estábamos muy fuertes, aquí estamos por convicción, esas ideas y esos proyectos fueron los que nos dio las fuerzas para estar hoy aquí.