Rodolfo Villalobos: ‘Si hay mano negra en el fútbol, que se hagan públicas las pruebas’

Muchos son los rumores en torno del fútbol costarricense, que intermediarios (agentes) están involucrados con la administración de un equipo, que un club tiene injerencia en uno o más equipos. Muchas cosas…

En la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) aseguran que estas indirectas que provienen de actores del balompié costarricense solo ‘ensucian el fútbol si no se tienen pruebas contundentes para sostener lo que se dice’.

Roldolfo Villalobos, presidente de la FCRF es enfático en señalar que el Comité de Licencias realiza una labor destacable a la hora de revisar la documentación que presenta cada equipo para poder competir.

Además, sostiene que ‘le encantaría ver las pruebas de tanto rumor que se dice en la calle sobre la mano negra en el fútbol tico’.

Villalobos no duda en responder que la multipropiedad en el fútbol costarricense está prohibida y, a la misma vez, explica que funcionarios o dirigentes de un equipo no deben tener injerencia en ningún otro competidor.

¿Está permitida la multipropiedad en el país? “No, no, porque va en contra de lo que establece el estatuto y aquí es muy importante el Comité de Licencias. A lo largo de estos años se ha señalado al Comité de Licencias cuando son personas que prácticamente trabajan sin remuneración. Y le adelanto algo, para el 2023 el departamento de Licencias será un departamento más dentro de la federación, como lo es hoy el departamento financiero o legal. Quiero crear un departamento de Licencias porque el volumen de trabajo es otro. Será un departamento operativo para revisar bien lo que está pasando con las Licencias”, menciona la máxima cabeza del fútbol tico.

Además, señala que, de momento, no se ha detectado una injerencia económica entre equipos de la Primera División.

“Si se detecta que hay capitales que provienen de un mismo lugar, que tienen un mismo origen, que tienen injerencia entre un equipo y otro; y que no sea lo que ronda en la calle, porque en la calle se especula mucho pero en la realidad legal, estructural y cuando el Comité de Licencias se sienta a revisar la documentación firmada, autenticada y auditada es diferente a lo que se habla afuera y Licencias no opera por lo que se diga afuera”, detalló Villalobos.

La multipropiedad de equipos va en contra de los estatutos Rodolfo Villalobos deja claro que un equipo no puede tener injerencia en otro equipo de la misma liga.

Fuertes declaraciones.

Roy Barrantes, presidente de Jicaral Sercoba, dijo la semana anterior en este medio que hay ‘fuerzas oscuras’ en el fútbol costarricense que atentaron contra su equipo.

“Tuvimos muchos inconvenientes al contratar a varios jugadores, porque ya teníamos arreglos y de un pronto a otro nos llamaban y nos decían que a Jicaral no irían. Por ejemplo, teníamos todo para traer a un técnico nacional y cuando llegamos a cerrar la negociación el representante lo frenó y se cayó la negociación. Entonces sabemos muy bien que hay fuerzas, hay personas en el fútbol que manejan muchos intereses y gente que no nos querían en Primera.

“Por ejemplo, hay un grupo adverso a nosotros y ellos dicen: si le facilitan jugadores a Jicaral yo no negocio con futbolistas suyos”, dijo Barrantes.

Estas aseveraciones no caen bien en la FCRF, y son enfáticos en que las pruebas son necesarias a la hora de señalar.

“A mí no me gusta hablar de estos temas, porque si hay algo que se deba corregir o en la federación se hizo algo para perjudicar a un equipo, soy el primero en preguntar quién lo hizo, porque eso no puede suceder. No puede ser que una liga o una federación haga algo para perjudicar a un equipo; eso está normalizado en reglamentos y estatutos.

“Si usted tiene pruebas, es bueno que se digan las cosas, pero si usted no tiene pruebas, tampoco se debe señalar sin pruebas. No se puede ensuciar instituciones o personas si no se tienen los documentos para probarlo. Uno tiene que ser responsable de sus palabras y él (Roy Barrantes) en la última entrevista que otorgó, dijo y no dijo. Esperaría que si hay una mano negra o todo lo que se ha hablado, que aparezca la mano y se diga qué está pasando porque eso ensucia al fútbol nacional, ensucia a la Unafut, a las comisiones, a la federación y al fútbol. Esto genera una opinión negativa en contra de un deporte y quizás son solo especulaciones o pensamientos sobre algo que pasa y no es demostrable”, explica Villalobos.