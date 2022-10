Roan Wilson confirma el acecho de Saprissa

Apenas tiene 20 años, es uno de los volantes con más proyección en el torneo nacional y está en la pelea por llegar al Mundial de Qatar 2022. Estos factores convierten a Roan Wilson en uno de los jugadores más deseados por varios equipos y Saprissa no es la excepción.

Los tibaseños tienen en la mira a Wilson desde que estaba en Limón y no le pierden la pista. Es más, el propio mediocampista confirmó a teletica.com que los morados están al acecho y pretenden convencerlo para que se ponga la camiseta del Monstruo de inmediato.

“Saprissa ha tenido un fuerte interés desde hace mucho tiempo, se han dado conversaciones, me han querido llevar, no se han podido dar. Otra vez se presenta la oportunidad de ir a este equipo, a como le digo, estoy hablando con mi representante y mi familia y Dios primero me ilumine a elegir la mejor opción para mi carrera”, confirmó Roan a Teletica.

Wilson también ratificó que es agente libre y ya no tiene relación con Grecia, por lo que la S o cualquier otro interesado solo tendrán que negociar directamente con su agente.

El juvenil de Saprissa Álvaro Zamora (izquierda) y Roan Wilson podrían ser compañeros el próximo año en el Monstruo. (JOHN DURAN)

El volante dio más detalles de ese deseo marcado del Monstruo por tenerlo. Desde hace más de un año le han expresado que es del agrado del club, últimamente también se dio un contacto y la alternativa seduce al caribeño.

“Desde que había descendido Limón, ellos estaban interesados y ellos también en el transcurso en que estuve en Grecia estaban interesados y tampoco se dio y ahorita, se presenta (la opción). Ahora a esperar y pensar las cosas en la mejor manera”, confirmó.

Roan estuvo con la Selección de Costa Rica en la gira de fogueos en Corea del Sur y disputó 45 minutos ante los surcoreanos. Si bien, su debut con la Tricolor fue apenas el 2 de junio del 2022 en la Liga de Naciones ante Panamá, tiene chances reales de meterse en la lista final, ya que es de la confianza del técnico Luis Fernando Suárez.

Wilson valora si aceptar una oferta de inmediato, entre ellas la de la S, o si es mejor espera la convocatoria y la Copa del Mundo, para intentar dar el salto al fútbol internacional.

“Ahorita mi visión es ir al Mundial y ver qué pasa, esperarme y ver opciones que salgan si voy al Mundial, pero todavía sí están interesados (Saprissa). Es un gran club y me gustaría jugar ahí, pero como dije, estoy esperando si voy al Mundial”, confesó el volante a Teletica.