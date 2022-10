Kevin Chamorro: ‘Ahora hay que ir a matar en nuestro estadio’

Kevin Chamorro, portero de Saprissa, tuvo uno de los mejores partidos con su equipo. Se mostró seguro, con confianza y respondió cuando la ofensiva de Alajuelense trató de perforar su arco.

En el primer tiempo tuvo dos acciones decisivas, primero frente a Johan Venegas, en el minuto 42, cuando salió al achique y ante el disparo del rojinegro apenas logró meter las manos y desviar el balón sobre el horizontal.

Al cerrar la primera parte, Alex López lo puso a prueba con fuerte remate desde fuera del área y Kevin Chamorro se lanzó a la derecha y le cambió la trayectoria a la pelota que iba con destino al gol.

Kevin aprovechó la oportunidad que le brindó Jeaustin Campos, dijo estar listo y lo mostró con sus intervenciones.

“Siempre he dicho que entreno para jugar, me toque o no, siempre estoy preparado y buscaré aportar mi grano de arena”, aseguró Chamorro.

Kevin Chamorro, portero de Saprissa, lució muy seguro frente a la ofensiva de Alajuelense. (Jose Cordero)

El portero manifestó que como locales el viernes de la próxima semana, irán por la victoria a toda costa.

“Ahora hay que ir a matar en nuestro estadio y estamos mentalizados en lo que debemos efectuar en casa”, opinó Chamorro.

Kevin terminó satisfecho con su labor, pero no se autoproclama figura; todo lo contrario, resaltó el trabajo de todo el plantel.

“Hago lo que tengo que hacer, pero destaco el trabajo de los compañeros, quienes corrieron y eso nos ayudó a tener opciones en ataque y sumar gente cuando nos presionaron en la parte baja”.

Jeaustin Campos: ‘Alajuelense controló la pelota, nosotros el juego’

Kevin Chamorro resaltó que Saprissa está preparado para llevarse la serie y consideró que al menos debieron haber logrado un gol.

Con él coincidió Kendall Waston, quien comentó que estuvieron muy aplicados en las tareas defensivas.

“Ellos tratan de buscar balones a nuestras espaldas, o pelotas filtradas, especialmente cuando Bryan (Ruiz), Celso (Borges) o Suárez (Aarón) tienen el balón, porque a Johan le gusta picar a la espalda del defensa y ahí debíamos estar muy aplicados. Gracias a Dios pudimos conservar el cero atrás y ojalá así sea el viernes”, señaló Waston, quien añadió tener claro qué deben hacer el viernes.

“Va a sonar feo, pero es meter gol. Meter gol y que no nos anoten. Al final no importa si el partido será bonito o feo, lo importante es ganar en el encuentro de vuelta”.

Para Kendall la diferencia del compromiso en el Estadio Alejandro Morera Soto fue la falta de definición que mostró Saprissa.