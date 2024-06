Raúl Pinto explica por qué dio marcha atrás en su intención de volver a la directiva de Alajuelense

Raúl Pinto llegó a la conclusión de que él no quiere interferir en los planes de la Junta Directiva actual de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Ya tomé la decisión de no poner mi nombre en la asamblea”, afirmó el expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, quien tenía toda la intención de regresar a la Junta Directiva de la Liga, en el cargo de vicepresidente.

Era algo que no tenía definido, pero lo estaba pensando seriamente, tanto que en los últimos días sostuvo muchas reuniones con personas liguistas afines a él para tratar de conformar una papeleta.

“Uno no lo está haciendo por figurar, porque es de presidente a vicepresidente, uno está bajando la categoría, pero lo único que uno deseaba es llegar a apoyar, llegar a ayudar”, indicó Raúl Pinto en charla con La Nación.

Después de tener el panorama más claro, optó por hacerse a un lado y no postularse para la elección que se efectuará en la asamblea general ordinaria del sábado 8 de junio. La primera convocatoria está para las 3 p. m. y, en caso de no haber quórum, el segundo llamado sería a las 4 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Cuando hay un proyecto muy definido y usted viene con otras ideas, es muy complicado, porque habrá un choque y un desgaste. Entonces yo tomé la determinación de que mejor ellos sigan con el proyecto y no interferir”, explicó Raúl Pinto.

Dijo que es demasiada la cantidad de personas que lo han llamado, manifestándole que quieren que él regrese a la institución, porque recuerdan que fue el presidente con el que el equipo masculino ganó más títulos.

Sin embargo, también hay asociados del club que no estaban dispuestos a votar por él.

“Tuve reuniones con gente de la Junta Directiva actual y vi que tengo totalmente otras ideas. Entonces sería un desgaste, ellos ya tienen su proyecto ideado y es muy difícil.

”Queda la presidencia, que es la que maneja más el proyecto. Es difícil llegar así, ¿para qué vamos a desgastarnos?, porque tal vez uno llegaría cuando ellos no quieren que llegue. Entonces mejor tranquilo y que ellos sigan con su proyecto”, relató Raúl Pinto.

Él se hace a un lado en esas aspiraciones políticas que tenía, pero a la vez se siente esperanzado, pues reveló que en medio de las conversaciones de los últimos días, Joseph Joseph le dijo parte de los planes que tiene.

“Joseph me contó que llegará una gente que va a cambiar un poco la estructura de la institución y habrá un poquito más de identidad. Entonces eso es muy importante y muy bueno, porque es parte de lo que falta”.

Cualquiera pensaría que políticamente dentro de la Liga hay una especie de “guerra”, pero en realidad todo obedece a que el club se rige bajo una democracia.

“Si a uno lo eligen, uno llega a aportar, no es a pelear. Lo que pasa es que uno tiene que concordar. Si uno no es el presidente, tiene que concordar, o que por lo menos las ideas sean parecidas. Si las ideas son diferentes, pues entonces llega uno y no va a aportar lo que quisiera.

”Entonces, mejor que ellos sigan con su proyecto y ojalá que les vaya bien. Todos queremos que la Liga sea campeón y punto. El sábado iré a la asamblea, como apoyo. Tenemos que seguir apoyando. Y más uno como expresidente, uno tiene que llegar a apoyar”, concluyó Raúl Pinto.

Para la asamblea del sábado 8 de junio, uno de los puntos en agenda es la elección para el período de dos años del vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero.

El periodo de recepción de papeletas empezó desde la convocatoria oficial para la asamblea, que se giró el 29 de mayo. Quien desee postularse tiene tiempo de hacerlo hasta las 3 p. m. de este martes 4 de junio.

Fue el viernes anterior cuando el movimiento Transparencia Rojinegra dio a conocer que acudirá el sábado a la asamblea para pedir explicaciones y que conformará su papeleta con el propósito de ingresar a la Junta Directiva de la Liga.

¿Qué puntos se tratarán en la asamblea ordinaria de Alajuelense?

Con la entrada en vigencia de los nuevos estatutos, las fechas de las asambleas de la Liga se modificaron y para el sábado hay siete puntos a tratar.

Según la convocatoria oficial, el primero es el informe del presidente, Joseph Joseph, que incluye plan de trabajo para la temporada inmediata siguiente; logros alcanzados con relación al plan de trabajo de la temporada anterior y cualquier otro asunto a su entero juicio.

El segundo punto a tratar es el informe escrito del Fiscal de Leyes, sobre cumplimiento de los acuerdos de Asambleas y Junta Directiva, Reglamentos, Estatutos y Ley.

También incluye anomalías o irregularidades incurridas por órganos, directores, funcionarios o empleados de la Asociación. Asistencia de los directores a las sesiones de Junta Directiva y cumplimiento de otros deberes asignados a ellos en lo particular.

Más recomendaciones que estén dentro del ámbito de su competencia y cualquier otro asunto que, a su juicio, amerite informar.

El tercer punto en agenda es la elección de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero.

La lista continúa con presentación de los estados financieros auditados del periodo 2023; autorizar la venta y compra de bienes inmuebles de la Asociación.

Autorizar todo tipo de préstamos bancarios, en que se comprometa el patrimonio de la institución en más un 10% del último presupuesto aprobado.

Y finalmente, conocer de las apelaciones presentadas contra acuerdos de la Junta Directiva de conformidad con el Estatuto.