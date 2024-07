Rándall Row cuenta cómo analizan en Saprissa la posibilidad de reforzarse

Rándall Row, asistente de Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa, habló del presente del equipo, del juego por el título de la Recopa contra Alajuelense y, por supuesto, dejó claro si al plantel van a llegar más refuerzos.

De la planilla se marcharon el portero Kevin Chamorro, el lateral Gerald Taylor y el extremo Luis Paradela. En el tema de las contrataciones, los morados solo registran dos: la de Rachid Chirino y Gino Vivi.

- ¿Cuánto realmente vale esta final de la Recopa para Saprissa?

- A veces se tergiversa un poco y se malinterpreta o se cree que no se le da interés a este tipo de partidos, y no lo pensamos de esa manera. Lo que pensamos es que a veces se realizan cuando tenemos una preparación para enfrentar un campeonato largo, y esa planificación no se puede dejar de hacer; está proyectada para que el equipo esté fuerte en el campeonato. Por lo demás, es un partido importante, una final, una copa donde los dos equipos hicieron méritos para disputarla y hay que tomarla con la seriedad del caso.

- ¿Qué puede comentar de Matías Palavecino, argentino que suena para reforzar a Saprissa?

- Somos respetuosos del camerino y hablamos mucho con Sergio Gila de las necesidades del club, pero nos referimos más a los jugadores que están. De él no hemos hablado nada y no es un jugador que en este momento se esté considerando.

“Se podría pensar en reforzar algunos de los puestos de los jugadores que salieron, como tener un tercer portero, si fuera el caso. Gerald Taylor salió y se podría pensar en reforzar. Por lo demás, lo del muchacho argentino es un tema que se ha manejado más en la prensa que lo hablado por nosotros”.

- ¿Qué tan importante es conservar esa estructura que tienen o podrían reforzarse?

- Ese tema lo maneja muy bien Sergio Gila y, como Vladimir (Quesada) lo ha comentado en otro momento; siempre hay comunicación de él con Sergio. Cuando se necesite reforzar una zona, el equipo no lo va a dejar pasar. Está Rachid, que nos va a ayudar en la posición que jugaba Luis Paradela, y Gino Vivi también puede jugar por fuera y por dentro. Queda tiempo para saber si nos va a hacer falta alguien.

- ¿Con lo que hay alcanza para hacerle frente a todo?

- Estamos contentos con la planilla, tenemos un gran equipo. Lógicamente, uno desea que los jugadores que han estado sigan por mucho tiempo, pero les salen oportunidades que no pueden dejar pasar. Nos alegra por Luis Paradela, Kevin Chamorro y Gerald Taylor, que hayan salido a cumplir un sueño. Saprissa está acostumbrado a que quien viene atrás debe responder cuando le toque. Si en el transcurso del torneo hace falta retocar una posición, Sergio Gila y Vladimir Quesada no se van a quedar de brazos cruzados.

Rándall Row y Mariano Torres, integrantes del Deportivo Saprissa, estuvieron en la conferencia de prensa de la Recopa, que organizó la Unafut.

- Apenas en el arranque del campeonato, Saprissa debe enfrentar cerca de 9 partidos seguidos debido a los diferentes compromisos que tiene, como la Recopa. ¿Cómo evitar que esto afecte, tal y como pasó en el torneo anterior, donde tuvieron muchos lesionados?

- No podemos dejar de lado la planificación de la pretemporada por uno o dos partidos. Debemos enfocarnos en el arranque del torneo. No le quito mérito a lo que se juega el miércoles, pero la clave está en lo que se planificó para todo el certamen. La idea es que todos los jugadores lleguen en la mejor forma, física y mental, para así contar con todos en esta seguidilla.

- ¿Cuál es su criterio de Marianela Araya, quien dirigirá el partido de la Recopa?

- En buena hora, bien por ella y esperemos que le vaya muy bien. Ha demostrado que tiene calidad y experiencia y quiere seguir creciendo. Nosotros, como equipo, tenemos que ayudarle en la cancha para que todo salga bien.