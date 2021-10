‘Rambo’ Torres: un personaje causó impacto en presentación de Albert Rudé con Alajuelense

Óscar "Rambo" Torres dio de qué hablar en su presentación este martes.

Aunque los focos de atención estaban sobre Albert Rudé como nuevo técnico de Alajuelense, a los extremos se encontraban otras dos figuras que no pasaron desapercibidas. El español tendrá como manos derechas al costarricense Júnior Díaz y al mexicano Óscar Rambo Torres. Ellos son sus asistentes.

Mientras que Agustín Lleida explicaba que todas las reacciones que se han presentado con la contratación de Rudé de cierta manera reviven lo ocurrido en 2019 cuando su apuesta fue por el argentino Andrés Carevic, hubo un momento de la extensa rueda de prensa en la que tanto Lleida como el propio Rudé se impresionaron cuando ‘Rambo’ tomó el micrófono.

El mexicano de 53 años había prestado mucha atención a la mayoría de consultas y no se quedó con las ganas de decir lo que pensaba, echándose en la bolsa a buena parte del liguismo, porque si trabaja con ese carácter que mostró ante los periodistas, los aficionados creen que será de gran ayuda para encarrilar a los jugadores.

Quizás lo que le llama la atención al mexicano es que él sí conoce a Rudé, a diferencia de todos los críticos que el español sumó sin siquiera iniciar labores, aunque es claro que es parte de la exigencia de un equipo grande.

Eso porque las consultas hacían énfasis en que esta es la primera vez que el técnico de Alajuelense dirigirá en una máxima categoría. Y que no deja de llamar la atención que apenas tiene 34 años.

“¿Por qué yo escucho siempre la pregunta del temor? Del miedo a alguien que está preparado, alguien que viene de una preparación top, que viene de un lugar de donde se juega el mejor fútbol del mundo que es España, una persona que está preparada, que ha pasado por diferentes equipos, con diferentes técnicos y la experiencia no son años, la experiencia es capacidad y la capacidad el señor la tiene”, pronunció, convertido en ‘Rambo’ para defender a capa y espada a Rudé.

Insistía en que no hay que preguntar sobre el temor, porque en ese cuerpo técnico actual de la Liga la filosofía es “sin temor a nada”.

“Yo los he escuchado a todos y es que la gente dice, la gente tiene derecho a exigir, es un equipo de todos, pero miedo a qué. Aquí el señor tiene mucha capacidad para dirigir, mucha experiencia, no en los años. No necesito tener 50 años para tener experiencia, la capacidad te marca la diferencia en todos los ámbitos que quieras. Venimos a aportar, a trabajar, a lo que este equipo siempre ha sido, venimos por la 31, a eso venimos”, apuntó Torres.

Además, dijo: “Es un reto grande, nos encantan los retos, hay que ir por un reto grande, hay que ir por él y el que busca encuentra y venimos a buscar porque lo queremos encontrar. Es un equipo que tiene ya identificado algo, una garra, hay que defender con las cinco uñas, defenderlo con el cuchillo entre los dientes, sin temor, ¿temor a qué? Para nada”.

En su discurso, el asistente de Rudé pronunció que es cierto que Alajuelense será la primera experiencia del español en un banquillo de la Primera División, pero que para todos siempre hay una primera vez.

Mientras decía eso, el mexicano hizo por ejemplo que las críticas que se leían en el Facebook Live de la Liga se transformaran en comentarios dándole la razón. Inclusive, ‘Rambo’ se volvió tendencia en redes sociales.

“Cuando ustedes empezaron en sus trabajos siempre hubo una primera vez y tuvieron miedo, no. ¿Miedo a qué? Es mi profesión, es lo que me apasiona, es lo que hago, es lo que me gusta. Miedo por qué”, insistía en su discurso, mientras que Lleida, Rudé y Díaz lo observaban con atención, al igual que los periodistas que estaban en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

¿Por qué ‘Rambo’?

Torres fue el encargado de darle un giro a esa presentación y de que la seriedad de Lleida y Rudé se transformara en algunas risas con las respuestas espontáneas que daba el mexicano, principalmente cuando tuvo que explicar por qué es que en su país es conocido como ‘Rambo’.

“Tuve la fortuna de jugar profesional en México 15 años, no fui un jugador grandioso, no tuve mucha calidad, pero sí mucha pasión y salió de rebote. La película de Rambo dice que hay que luchar contra todo y contra quien sea. No hay que tener miedo, para nada. Lo de Rambo… Hay que hacerlo con pasión y la pasión no tiene límite. Sí hay que encontrarla y Rambo contra quien sea y contra todo. Uno solo le ganaba a 500, bueno, vamos a jugar contra 500 y hay que ir a ganar contra 500″, respondió.

Óscar Torres es el primer asistente de Albert Rudé. (Jose Cordero)

Sobre el rol que tendrá mencionó que hay funciones tácticas, funciones técnicas, funciones del estado emocional y que hay momentos de exigencia y detalló que eso no implica que exigir sea sinónimo de culpar al futbolista, sino que se trata de “exigirlo para sacarle la mayor capacidad”.

“Mi labor es ayudar a Rudé, dividir tareas, hacer mi función, tratar de llevarle lo mejor y saber mimar a un jugador, saberlo apapachar, sacarle su 100%. No a todos los vas a exigir de la misma manera. Si hay que exigirles a todos, de diferente manera, no todos somos iguales. Me gusta vivir mi vida, mi trabajo, mi profesión con toda la pasión y quedarme sin hacerlo para mí es un desperdicio, tengo que ser pasional”, enfatizó.

Historial. ‘Rambo’ fue el sucesor de Andrés Carevic en Mineros de Zacatecas, donde dirigió 23 partidos, con un saldo de 11 ganes, 8 empates y 4 derrotas. Luego asumió al Alebrijes de Oaxaca, donde presentó un rendimiento del 32,49% de rendimiento en 40 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 12 empates y 19 pérdidas.

Antes de aventurarse como técnico, Torres trabajó en las divisiones menores de Pachuca y entre 2018 y 2019 fue asistente ahí mismo. En su época de jugador actuó en Toluca, Santos Laguna, Cobras de Ciudad Juárez, Monterrey, Tampico Madero y Real Sociedad de Zacatecas.

De nuevo, asume el cargo de asistente, acompañando a Albert Rudé en Alajuelense, un trabajo que inició convirtiéndose en ‘Rambo’ para defender al español de las críticas por su falta de experiencia y por su edad.

