¿Quién es Juan David Nazarith? El juvenil colombiano que lucha por quedarse en Alajuelense

Juan David Nazarith lucha por ganarse la oportunidad de quedarse en Liga Deportiva Alajuelense. Por pedido y recomendación de Alexandre Guimaraes, el futbolista colombiano de 19 años llegó a realizar una prueba con los rojinegros.

Según lo demostrado durante este periodo, en la Liga analizan si lo incorporan como refuerzo del equipo U-21 a partir de enero. El plan original era que ingresara en este mismo semestre, pero su visa se demoró más de lo previsto y la obtuvo justo después del cierre del periodo de inscripciones.

A raíz de eso, en principio llegó a efectuar una prueba durante un mes. Sin embargo, tuvo una contractura muscular y los planes variaron. Permanecerá con la Liga hasta diciembre, regresará a Colombia y en enero retornaría para efectuar pretemporada con la Liga. La opción de que se incorpore al equipo U-21 se mantiene intacta.

En cuanto a él, no solo resultan llamativas las características del mediocampista, sino también la rápida identificación con el club y la manera en que siempre trata de hacerse sentir.

Quizás muchos no lo distingan a simple vista, pero es común verlo en la gradería en la mayoría de partidos del primer equipo de Alajuelense, ya sea de local o de visita.

En charla con La Nación, Juan David Nazarith narró que su historia en el fútbol empezó cuando tenía tres años, en el equipo de su tío Jair Eduardo Vallecilla. Ese club se llama Sedapaz, en el barrio Doce de Octubre.

“Mi mamá me llevaba a entrenar al club de mi tío porque yo era muy hiperactivo. Al principio no me gustaba ir a entrenar y no me llamaba la atención jugar fútbol, pero me seguían insistiendo porque veían que tenía un don. Desde ahí le cogí pasión y amor al fútbol”, relató Juan David Nazarith.

Contó que su infancia fue bonita y dura a la vez. El juvenil colombiano, que se encuentra a prueba en Alajuelense, nació y creció en el barrio Eduardo Santos, en Cali, Valle del Cauca.

“Ahí fue donde desarrollé mi forma de jugar. Con mis amigos jugábamos mucho en la calle, y ahí fui aprendiendo y cogiendo habilidad. Al ser un fútbol libre donde tienes que inventarte jugadas y jugar en espacios cortos, fue muy importante para mi estilo de juego actual”, mencionó.

Juan David Nazarith apuntó con orgullo que su familia es muy futbolera, pero que nunca nadie había podido jugar un partido profesional, hasta que él lo logró.

“Yo era el último de la generación en seguir estos pasos y, gracias a Dios, se me dio. Fue una felicidad para todos, porque al fin alguien de nuestra familia pudo cumplir el sueño que tuvieron muchos. Ahora, en mi familia, vienen atrás algunos chiquitos que quieren seguir estos pasos”, comentó.

Juan David Nazarith tiene 19 años y se encuentra a prueba con Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro)

Aquel momento del debut jamás lo olvidará. Cuando se enteró de que estaba convocado por Alexandre Guimaraes para el partido contra Bucaramanga, una voz interna le decía que ese era su día, que estaba ahí para algo más.

“Tenía mucha ansiedad en el banco de suplentes, ya quería entrar. Cuando llegó el momento en que el profe Guima me dice: ‘Naza, calienta que entras en los primeros 15 minutos del segundo tiempo’, se me vinieron las lágrimas. Saber que iba a jugar un partido profesional, que todo lo que había hecho tiempo atrás valió la pena, que el esfuerzo de mi familia y el mío tenía sentido y que el sueño se cumplió”, destacó.

Fue un momento que lo marcó, pero que también considera como el inicio de muchos sueños más por cumplir, y espera con ilusión que Alajuelense sea parte de ese camino.

“Al profe Guima, como yo le digo, ‘padre futbolístico’, lo considero demasiado importante para mí. Me siento muy contento de que un técnico de esa talla, con tanto recorrido y tantas experiencias, confíe en mí. Que él crea en mí me hace muy feliz.

”A él lo quiero mucho, al igual que al profe Juliano Fontana, quienes siempre confiaron en mí. Eso se refleja en esta oportunidad que me brindan de venir a este club tan grande como es la Liga y pensar que puedo aportarle algo a este hermoso equipo”, mencionó Juan David Nazarith.

Juan David Nazarith debutó en América de Cali de la mano de Alexandre Guimaraes. Foto: X

De Alajuelense le agrada la estructura, el profesionalismo, el trato y el calor con el que lo recibieron. También los desafíos y la gran oportunidad que representaría para él ser parte del club.

“La Liga me parece que es una institución muy organizada. Es un club grande, un club que se preocupa mucho por el jugador y su desarrollo humano. Los canteranos de este club deben ser muy agradecidos con todo lo que les brinda Alajuelense. Es un club que tiene un Centro de Alto Rendimiento que marca la diferencia, porque pocos equipos en Latinoamérica tienen algo así”, afirmó el futbolista colombiano de 19 años.

Las características de Juan David Nazarith

Juan David Nazarith es descrito por David Muriel, su representante, como un jugador muy prometedor, con una gran trayectoria en las categorías inferiores de América de Cali y la selección del Valle.

Recordó que su debut en el equipo profesional se dio a los 18 años con Alexandre Guimaraes y que fue un logro significativo en ese momento, igual que lo tenga en planes con los rojinegros.

“Ahora, en Alajuelense, esperamos que continúe su crecimiento personal y profesional, y se escriba una nueva historia exitosa. La expectativa es alta, pero también es una oportunidad para que Juan David demuestre su talento y habilidades en este país, que ha crecido mucho futbolísticamente.

”El estilo de juego de Juan David, la potencia, la técnica y el gol que siempre lo han caracterizado, junto a otros aspectos como el entorno, los compañeros de equipo y un cuerpo técnico ya conocido, son elementos que van a influir en su éxito en Alajuelense”, expresó David Muriel.

