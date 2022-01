Quería ser portero como su hermano Keylor Navas, pero el fútbol convirtió a Eder en defensor del Saprissa

La noticia dio la vuelta al país, este miércoles, cuando el propio guardameta por medio de sus redes sociales dio a conocer que Eder Navas, de 19 años, había firmado con el Saprissa. Con un “felicidades por su nueva etapa”, acompañado de un “Que Dios lo acompañe”, el guardameta despertó la curiosidad entre los aficionados.

En la fotografia, un joven posa en la gramilla del Ricardo Saprissa, como quien por primera vez está ahí y no quiere dejar pasar la oportunidad. Es hermano del guardavallas por parte de padre y su incipiente carrera deportiva le ha permitido tener vivencias en equipos de Costa Rica y España. Este, sin embargo, es el primer paso como profesional.

A su lado, don Freddy, también sueña con que sea el antes y un después. Ahí, al lado de Eder no puede evitar mirar al pasado, cuando llegó a Tibás con Keylor. No quiere dejar de disfrutar el presenta. No puede evitar ilusionarse con el futuro.

Detrás viene Dereck Cordero Alvarado, de 15 años, a quien ha tratado como propio desde que era un niño de siete, al punto de encausarlo en el mundo deportivo. Hijo de Ruth Alvarado, su esposa, lo ve a las puertas de vestirse de rojinegro con la U-15 de Alajuelense.

Keylor tiene con ambos una cercanía especial. Navas los protege en los aspectos administrativos, también los aconseja en el manejo que hay que tener como deportistas e intenta brindarles la mayor cantidad de consejos.

Instagram Keylor Navas.

Ninguno de los dos es portero como Keylor; no obstante, Eder sí soñó en algún momento con igualar las proezas de su hermano bajo los tres tubos; el fútbol, en tanto, lo llevó a desempeñar otras funciones en el campo, lejos del arco.

“Eder empezó a jugar a temprana edad, cuando yo regresé de Estados Unidos, él tenía seis años y yo lo comencé a trabajar, porque antes no hacía ni dos series. Le fui notando que tenía su técnica, su toque, entonces, ya lo metí a la Felgol (una academia en Pérez Zeledón). Ahí estuvo muchísimo tiempo hasta que a Felipe (dueño de Felgol) lo contrató el Municipal de Pérez Zeledón y se llevó todo para allá”, recordó don Freddy.

Eder Navas, junto a Freddy Navas, el otro hermano de Keylor, pero que juega en Saprissa. Fotografía: Cortesía

Cuando Keylor llegó a la Primera División, su hermano Eder ya era un niño apasionado por el fútbol que le decía a su padre que quería emular al Halcón.

“Él veía al hermano y quería ser portero, entonces yo le dije: ‘Vamos a ver’ y le hice unos remates... ¡Pero que va! Ahí mismo le dije: ‘Usted no va a ser portero’. Así empecé a enseñarle táctica y manejo de ambas piernas y se fue encontrando como futbolista de campo”, contó entre risas.

Navas continuó su desarrollo y empezó a trabajar como defensor y volante recuperador, una posición similar a la que desempeñó su padre cuando fue futbolista de Segunda División.

“Él estaba en Pérez, en proceso de alto rendimiento, pero decidimos por consejo de Keylor llevarlo a Saprissa a que probara... Al final gracias a Dios en estos días firmamos con Fausto González y Sergio Gilá (encargado de divisiones menores)”.

Don Freddy no escondió que al verse nuevamente en el Ricardo Saprissa con uno de sus hijos sintió como si el tiempo retrocediera y recordó cuando vinculó a Keylor, a nivel profesional, a la ‘S’.

Hace un tiempo, Eder tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en el Valencia de España; además en un equipo de Segunda B de ese país, dos experiencias que se le buscaron para que entendiera cómo se maneja el primer mundo deportivo.

Por otra parte, en el caso de Dereck, el juvenil de 15 años, también zaguero, ha contado con la guía de don Freddy desde pequeño. Además entrenó en la escuela de fútbol de Rónald ‘Carraco’ Chávez, en Esparza, y después estuvo en el proyecto de selecciones regionales, donde fue recomendado a Alajuelense.

“Dereck es hijo de mi esposa, pero yo lo tengo desde los siete años trabajando con él y lo he ido puliendo y Keylor, como con Eder, ha sido su gran motivación”.

Padre deportivo. Keylor Navas ha jugado un papel trascendental tanto para Eder como para Dereck, porque es su principal consejero, su ejemplo, su asesor.

“Siempre los sienta y les explica a los dos lo que cuesta lograr las cosas que quieren. Él les pasa insistiendo que llegar no es fácil. Keylor les enfatiza mucho en la disciplina, la entrega, pero sobre todo les repite una y otra vez en que tienen que tener a Dios cerca”.

Don Freddy Navas junto a Dereck Cordero, uno de sus retoños que trabaja para llevarlo al fútbol profesional. Fotografía: Cortesía

De hecho, ahora que Eder firmó con Saprissa y Dereck está a las puertas de Alajuelense, donde realiza una prueba para la Sub-17, Navas les hizo saber que llegó el momento de entregarse como si fuera el inicio.

Si algo ha intentando transmitirle don Freddy a sus dos retoños menores es que llevarán la presión de Keylor por mucho tiempo, pero eso es algo que ellos deben entender que no les pertenece; es una situación que se da en el exterior.

“Vieras que a ellos dos les digo que tienen una presión exagerada por su hermano, pero ya lo hemos hablado, que ellos deben mentalizarse y ser ellos. Ahora, está claro que deben tomar el ejemplo de su hermano, porque así es como debería ser una carrera. Yo a los dos les he dicho: ‘los van a relacionar, les van a decir que están ahí por ser hermanos de Keylor, pero ellos no deben poner atención’. Ellos deben trabajar, esforzarse, ser humildes y hacer caso omiso a los comentarios negativos”, finalizó.