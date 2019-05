“Santos y Pérez no se brincan presupuestos por una figura, tienen claro lo que se pueden pagar y se apegan a esto para no poner en riesgo las finanzas. Posiblemente no están a la altura de los salarios que ofrecen otros, pero cumplen y no sacrifican lo salarial y la estabilidad por figuras. Estos clubes pagan a tiempo y buscan dar esa tranquilidad al futbolista”, señaló Chaves.