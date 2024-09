Presidenta de Uniffut lucha para que el torneo actual de fútbol femenino no se suspenda

Jenny González, la presidenta de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut, ente encargado de dirigir el fútbol femenino de Costa Rica), asumió el puesto en mayo pasado. Sin embargo, ya enfrenta una tormenta que sabe ha sido difícil de sortear, sobre todo porque, aunque quisiera pensar en cómo levantar el balompié del país, ahora sus fuerzas están concentradas en que el actual torneo, que apenas lleva seis fechas, termine.

González reveló que cuatro equipos de los ocho ya le informaron que no pueden finalizar el torneo económicamente, por lo que pidieron ayuda para costear el arbitraje después de la fecha ocho. De no recibir apoyo, existe una alta probabilidad de que se retiren.

¿Qué plantea para que el fútbol femenino crezca?

- Ahorita no sabría contestar esto. Es que yo entré en mayo, pero hay muchas conversaciones sobre un dinero que entró hace cinco años y se dicen muchas cosas.

Se supone que en pandemia, FIFA dio $300.000 a la Federación para mantener el fútbol femenino: $100.000 a la Federación y $200.000 a la Liga de Fútbol Femenino. Lo que a mí me dicen es que se compraron implementos y se trabajó en el protocolo Covid, entre otras cosas. Además, se pagó el arbitraje por año y medio... Entonces eso ya no está.

Yo le pregunté por el crecimiento, pero veo que hay un tema fuerte de fondo. ¿Qué pasa en el fútbol femenino?

- Actualmente, los equipos me dijeron que no tienen cómo pagar el arbitraje, y eso llegó hasta el Comité Ejecutivo. La Federación ya confirmó que no puede hacerse cargo del arbitraje. Nosotros estamos buscando la manera de ayudar y conseguir el dinero.

Necesitamos $75.000 para que este torneo termine.

Jenny González asumió la presidenta de Uniffut en mayo pasado. (Randall Campos Munoz)

¿Hay un temor real de que no pueda terminar este certamen?

- Sinceramente sí, porque los equipos están diciendo que no tienen y no pueden. Son equipos que también tienen liga menor, por lo que esto puede generar un efecto dominó.

Nosotros estamos buscando la manera de sostener esto; sabemos que un patrocinador no nos ayudará porque ya el presupuesto está dado, así que vamos a ver qué logramos.

Entiendo la desesperación de los equipos. Ellos nos pusieron un límite hasta la jornada ocho porque dicen que después de esto no pueden continuar.

¿Cuál es la posición de la Federación Costarricense de Fútbol?

- La Federación analizó la situación, pero no hay dinero.

En medio de este momento, hablando con gente del ambiente, me dicen sobre la posibilidad de que la Federación maneje la liga y distribuya por igual ingresos y hasta jugadoras para mejorar la competitividad...

- No he escuchado la propuesta, pero sí sé que hay un movimiento para unificar Uniffut, que ya no esté la asociación de Primera, Segunda y Liga Menor. Quedaría una sola representación compuesta por dos representantes de liga menor, tres de segunda y ocho de primera.

¿Usted no cree que hacer una especie de draft puede beneficiar para que no solo compita Alajuelense?

- No, es que no solo es que sea Alajuelense, es que necesitamos inversores y para eso necesitamos competencia para que haya exposición. Yo me pregunto... ¿Qué pasará si ADG Chorotega asciende? Dos equipos en Guanacaste (Chorotega y Tsunami Azul)... Esto tenemos que verlo cómo lo manejamos porque ambos equipos tienen que ser atractivos para una misma zona.

¿Descarta lo del draft?

- Hay que sentarse y verlo; no lo sé. Debemos plantear cómo se deben hacer las cosas. No sé qué tan bueno sea. Para el próximo año veremos qué podemos hacer.

Este torneo tiene que terminar; yo estoy buscando la forma de que termine. Estoy hablando con la Federación para ver cómo conseguimos los recursos.

Hay casos que dejan claro que el fútbol femenino está mal manejado... Pérez Zeledón juega y siempre termina goleado.

- Pérez Zeledón fue advertido y se le dijo, pero ellos insistieron en firmar un convenio privado e hicieron lo que quisieron. Pérez Zeledón entregó el derecho de administración para terminar el torneo y Uniffut no puede hacer nada.

¿Uniffut no pudo evitar esto?

- Yo, al inicio del torneo, incluso dije que prefería iniciar el torneo con siete equipos y no me dejaron porque el convenio es privado. Se le dio el lugar a Desamparados, un equipo que estaba teniendo problemas hasta en segunda división porque no presentaba alineaciones completas.

Si sale de esta... ¿Existe algún plan de crecimiento?

- Lo primero es hacer cambios en los estatutos y el reglamento; esto será un paso grande para mejorar en otros aspectos.