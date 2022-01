¿Por qué aún hay un 9% de jugadores de Primera División sin vacunarse?

Con la covid-19 fuera de control nuevamente en todo el mundo ante la variante ómicron, se podría afirmar que el fútbol de la Primera División de Costa Rica da un buen ejemplo, con el 91% de integrantes de los equipos con el esquema de vacunación completo (dos dosis). Si bien, esto no evita múltiples contagios, sí frena consecuencias más graves y sabiendo esto, surge una gran duda en el ambiente futbolístico local.

¿Por qué aún hay un 9% de jugadores o miembros de cuerpos técnicos sin vacunar?

Julián Solano, presidente del Consejo Director de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), explicó que hay razones médicas y hasta de índole religioso que pesan. De igual manera, su postura es incentivar a los equipos a que logren el 100% lo más pronto posible.

“Le podemos pedir a cada club cuántos jugadores tienen la primera dosis y cuántos la segunda. El porcentaje es bastante alto, pero qué pasa con el 9% restante, pues es un tema de privacidad del jugador. Hemos instado a los clubes, para que como patrono privado puedan acogerse a la directriz del Ministerio de Trabajo y de algunas resoluciones judiciales, en el sentido de que el patrono privado podría exigir la vacunación obligatoria, sin embargo, hay excepciones en estas mismas resoluciones”, dijo Solano.

El dirigente detalló: “Están las contraindicaciones médicas, en caso de que la vacuna pueda poner en riesgo la salud o la vida del jugador. También hay casos de objeción de conciencia de ciertas religiones, de modo que no podemos decir quiénes son los que se han vacunado. Además, revelar por qué razón no se han vacunado es un tema de confidencialidad y lo debe manejar directamente el club. La vacunación es un tema sensible e incluso, se discute en la Sala Constitucional y por lo mismo procedemos de esta manera”.

Saprissa es uno de los equipos que reveló que el 100% de su planilla está vacunado con las dos dosis. (JOHN DURAN)

Este medio solicitó el detalle de vacunados por equipo, pero la Unafut señaló que le es imposible brindarlo por temas de privacidad. No obstante, instituciones como Saprissa sí lo hacen; el conjunto morado indicó que 100% de su planilla cumplió completó el esquema.

De igual forma, hay una mejoría en los números de inmunizados en el balompié tico, debido a que a noviembre del 2021 el porcentaje era del 78% y en la actualidad es del 91%. En la máxima categoría participan 12 planteles y cada uno tiene como mínimo 25 figuras, por lo que el total solo de futbolistas ronda los 300.

No obstante, más allá de estos números, los tres primeros partidos del Clausura 2022 se suspendieron por la cantidad de contagios. Este martes no se jugarán los duelos Guanacasteca ante Saprissa, Sporting FC frente a Alajuelense y Herediano contra Jicaral. La ADG tiene al menos 18 positivos, los jicaraleños 13 y la Liga ocho.

Otro aspecto que explicó el jerarca es que por el porcentaje de vacunación tan alto han solicitado que se eliminen las multas por festejar con abrazos los goles y que no se obligue a los entrenadores a usar mascarillas durante los partidos, pero el Ministerio de Salud no lo permite.

“El tema de las multas por abrazos en los goles y por no utilizar o utilizar mal la mascarilla en el caso de los técnicos fue una exigencia del Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte. Unafut ha solicitado desde hace casi un año que se elimine todo esto, consideramos que no tiene sentido, pero no es un tema nuestro e incluso, la semana pasada volvimos a pedir que se quiete esta directriz. Esperamos que nos permitan anular esta disposición del protocolo o que no nos obliguen a multar por estos aspectos, ya que al tener un porcentaje de vacunación tan alto, pues no es necesario”, finalizó Solano.