Por primera vez un técnico se sumó a los pronósticos de ‘La Nación’ y sorprendió

Nunca antes el ejercicio de pronósticos de La Nación tuvo la participación de un técnico. Este sondeo, que se realiza desde hace más de siete años y se presenta previo a cada torneo, suele contar con al menos 50 periodistas deportivos. Sin embargo, para el Apertura 2023 le planteamos el reto al entrenador Marvin Solano, y él aceptó.

LEA MÁS: Periodistas vaticinan quién será campeón: unos se animaron al voto público en sondeo de ‘La Nación’

El actual timonel de Limón Black Star no tuvo problemas para elegir al campeón, dar sus cuatro clasificados e incluso, vaticinó quién será el último lugar. Es más, sorprendió al elegir al monarca, ya que no se fue por el club con más refuerzos, como lo es Herediano. Su pasado con los rojiamarillos, con los que se consagró en el Verano 2013, no lo cegó y fue más allá con su análisis.

Técnico Marvin Solano se sumó a los pronósticos de La Nación

Solano recalcó que hay un club que apostó a la continuidad de su entrenador, supo fichar con inteligencia y tapó su principal debilidad. Para él, Alajuelense es quien tiene todas las cartas para llevarse el título en diciembre, ya que, en su opinión, la Liga no solo cuenta con 11 futbolistas de alto nivel, sino que también ganó variantes para el banquillo y generó competencia.

“Me apunté a este ejercicio de pronósticos, aunque es un riesgo grande proyectar sin que inicie el torneo. Igual, según lo que analizo, los cuatro tradicionales clasificarán. En lo que respecta al campeón, Alajuelense necesita un título, se reforzó al máximo, le dio continuidad al entrenador y tiene la infraestructura y los medios para ganar. En el papel es el uno”.

En su valoración, Saprissa viene en una segunda línea, el Team se quedará un poco más rezagado y al Cartaginés le alcanzará para ser semifinalista. A Grecia, Guanacasteca y Santos los ve peleando abajo.

Pronósticos del técnico Marvin Solano: Copiado!

1. Alajuelense (campeón).

2. Saprissa (clasificado).

3. Herediano (clasificado).

4. Cartaginés (clasificado).

5. Sporting FC.

6. San Carlos.

7. Liberia.

8. Puntarenas FC.

9. Pérez Zeledón.

10. Santos.

11. Guanacasteca.

12. Grecia.