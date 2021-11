¿Podrán ir niños al estadio? Preguntas y respuestas sobre el regreso de la afición a las gradas

La Unafut detalla qué pasará con los menores de edad que no están vacunados. Pronto la afición estará de vuelta en el estadio. (Rafael Pacheco Granados)

Después de un año y ocho meses de que el fútbol se juega a puerta cerrada por la pandemia, se acerca el regreso de la afición a los partidos del campeonato nacional.

Una de las recomendaciones básicas que le hace la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) a los aficionados es que obtengan su código QR.

El presidente de la Unafut, Julián Solano y la gerente de ese órgano, Raquel Hernández, ayudaron a dar respuesta a una serie de interrogantes sobre el retorno del público a las gradas.

¿Cuáles equipos permitirán público en sus estadios?

Solo dos equipos nos han dicho puntualmente por escrito que no habilitarán sus estadios para este año. Los demás equipos desde el viernes están haciéndonos llegar el protocolo de cada estadio para que nosotros lo revisemos con base en el protocolo general que se aprobó para la Liga de Unafut, la Liga de Ascenso y la Liga Femenina, que está simplemente en proceso de firmas.

¿Cuáles son los dos equipos que no abrirán puertas a aficionados de momento?

Tenemos dos equipos que han manifestado por ahora no abrir sus estadios. Son Guadalupe y Sporting FC. En este caso es porque los equipos están trabajando en todo lo que conlleva establecer un protocolo para su estadio y garantizar su cumplimiento. Entonces, es un por ahora.

Sí se está fijando la meta para inicios del próximo campeonato Liga Promérica Clausura y este tiempo lo están invirtiendo en estar listos para esto.

Además, es importante indicar de que a pesar de que un equipo desea abrir el estadio, el requisito es presentar el protocolo, que esté debidamente conforme al protocolo base que ha aprobado el Ministerio y que sea garante de su ejecución.

Este es un proceso en el que estamos precisamente desde el viernes de la semana pasada, recibiendo los protocolos, revisándolos puntualmente. Hemos estado mandando observaciones y los equipos han estado bastante esforzados y comprometidos e involucrados en adaptar todo lo necesario en sus estadios y en su estructura para poder habilitarlos.

¿Qué pasa con los niños que no están vacunados? ¿Pueden ingresar?

El Ministerio de Salud actualiza constantemente la información relacionada con el tema de vacunación para menores, así como los requerimientos de mascarilla de acuerdo a la edad de los menores de edad. Es importante que se esté consultando constantemente y ese es uno de los pasos que cada club debe tener claro al momento de dejar ingresar a la afición como menores de edad.

Es un tema de burbuja. En este momento, cualquier menor entra a un restaurante bajo el concepto de burbuja. Una persona mayor de edad, vacunada, es responsable del concepto de burbuja y debe informar que en su burbuja se encuentra un menor de edad.

Cuando ya sea obligación y se pueda garantizar que los menores tengan su esquema de vacunación, será un requisito para ingresar al estadio. Hasta tanto no es requisito, pero sí a partir de los cuatro años será obligatorio que usen mascarilla y acompañados de un adulto.

¿Con las aperturas ya sería el momento o cuándo se dará la posibilidad de que los medios sin derechos, como los periódicos, que no hemos podido ir al estadio en mucho tiempo podamos acercarnos?

Nosotros estamos haciendo solicitudes al Ministerio del Deporte que van a ser definidas luego por el Ministerio de Salud sobre qué va a pasar con el ingreso de prensa. No hemos recibido todavía respuesta respecto a los medios que no tienen derechos, que no tienen contrato con los clubes.

Pero sepan que en la medida que el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud nos vayan dando la posibilidad de que paulatinamente ustedes (periodistas) se reincorporen al trabajo que ustedes hacen, lo vamos a hacer.

Todos queremos esa ansiada normalidad por más nueva que sea, pero deben entender que no depende de Unafut, sino que depende de las autoridades del gobierno.

¿Qué porcentaje recibirá Unafut con el regreso de aficionados?

Actualmente la normativa establece un 5%. Sin embargo, eso está en revisión. Estamos refiriendo los protocolos, viendo exactamente cuánta es la cantidad de afición que realmente estaría recibiendo cada uno de los equipos y el formato.

Si van a ser socios, si es venta directa a la afición en general. Eso lo determinará el Consejo Director oportunamente.

¿Cómo avanza la solicitud para eliminar multas por abrazos en las celebraciones y uso de mascarilla de los técnicos?

Unafut aplica gestión ante el Ministerio del Deporte y este a su vez al Ministerio de Salud. Se ha presentado inclusive planteamientos con criterio técnico de nuestra comisión médica, con miras a que este tipo de disposiciones que están eliminadas y superadas en otros países, también lo podamos hacer nosotros.

Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido una respuesta positiva. Estamos esperando actualizar todo el esquema de vacunación completo de la parte deportiva, que hasta setiembre teníamos un 75% cubierto y ahora evidentemente con el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno para habilitar vacunatorios y ampliar la edad de vacunación, va a ser mucho más favorable.

¿Cuál es la capacidad aprobada para cada estadio?

El Colegio de Ingenieros, gracias al convenio que tenemos hace varios años, es el que nos va a ayudar a certificar estos aforos y así lo solicita el Ministerio para cada uno de los estadios que se van a habilitar con un protocolo específico.

Del 15 de noviembre al 30 de noviembre es un 25%. A partir del 1°. de diciembre en adelante y hasta nueva actualización aplica el 30%.

En el tanto Unafut apruebe un protocolo, puede utilizar ese protocolo para la Liga Femenina.

¿Se ha recibido la solicitud de algún equipo que quiera hacer uso de una sede que albergue más aficionados?

Sí, tenemos equipos que están interesadas y ante todo es importante indicar que el protocolo de estadio que se apruebe lo puede activar cualquier otro equipo. Por ejemplo, el Colleya Fonseca lo pueden usar Guadalupe y Herediano.

¿Con el ingreso de aficionados cómo estarán ubicados los jugadores suplentes, porque en este momento usan las graderías?

Los jugadores suplentes deben regresar a los banquillos que están destinados para esto y ya no se requiere guardar el distanciamiento, dado que precisamente aplica como una burbuja, tienen su esquema de vacunación completo y están en un ambiente al aire libre.

Deben utilizar la mascarilla, que es un requisito que no se puede obviar por ninguna de las partes.

¿Cuántas alteraciones al protocolo original se han tenido que realizar?

Unafut está realizando este esfuerzo y negociaciones desde hace un poco más de un año. A través de ese tiempo ha resultado con muchas modificaciones y las últimas las recibimos el jueves pasado.

¿Qué tipo de sanciones pueden recibir aquellos equipos que no cumplan el protocolo o que por alguna razón eleven el porcentaje permitido?

Así como cualquier otra organización recibe sanciones de parte del gobierno por este tipo de incumplimientos, aplica la misma medida y además hay sanciones adicionales en cuanto a la conducta de la afición.

Pero estamos seguros de que no vamos a necesitar aplicarlas, porque la afición ha demostrado que en este proceso de reaperturas se ha comportado muy bien y ya es parte de nuestra convivencia, de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean.

¿Cuánto dinero ha perdido Unafut por no recibirse público en los estadios?

Realmente Unafut gracias a Dios no ha tenido pérdidas, ni antes de pandemia, ni durante. Las taquillas es un rubro que se presupuesta, pero es una estimación.

Como todos sabemos, es variable, entonces básicamente no hemos tenido una pérdida al respecto. Cuando vino la pandemia había una estimación en nuestro presupuesto por este rubro y el no recibir esas taquillas estimadas representó ₡38 millones, pero no fueron pérdidas.

Simplemente no lo recibimos. A partir de la pandemia hemos adoptado la política de austeridad y a su vez no reflejar como presupuesto el rubro de las taquillas.

Una vez la situación regrese a cierta normalidad se aplicaría lo que corresponde según la norma, de establecer un porcentaje de taquilla conforme los clubes vayan abriendo los estadios.

¿Cómo se manejará el tema de las barras? ¿Qué se hará con los grupos grandes que siempre buscan el mismo lugar y cómo garantizar el distanciamiento social?

Unafut no reconoce ningún grupo organizado o denominado como barra. La distribución de personas aficionadas aplica para todas por igual, ya sea que compren una entrada individual o burbujas de dos, de tres, de cuatro y hasta cinco personas.

En los estadios oportunamente será comunicado cómo deben comportarse las personas en la etapa en que ingresan, durante el partido y post partido. Si no evidentemente las personas serían retiradas del estadio.

¿Obligarán a los jugadores a que estén vacunados?

Tenemos las disposiciones dadas por el Ministerio de Salud de operar y abrir los estadios conforme a los requerimientos mínimos y uno de ellos es contar con el código QR que es el que certifica si hubo esquema de vacunación completa y así debe aplicarse para cada partido.

En el momento en el que ya sea vigente la vacunación obligatoria para empresas privadas como lo son los clubes, cada club tendría la posibilidad de exigir a sus propios jugadores el estar vacunados. Ya hay una directriz del Ministerio de Trabajo en ese sentido.

Nosotros como organizador de la competencia no podemos ir más allá de lo que está reglamentado en el reglamento de competición o de las directrices del gobierno. Eso quedaría para cada club ver si aplica la obligatoriedad a sus jugadores, directores técnicos y eventualmente administrativos.

Es contar con el código QR de vacunación completo y así debe operar para cada persona

Como organizador no podemos ir más allá de lo que está reglamentado en el reglamento de competición o directrices de gobierno. Queda en cada club ver si aplica a sus empleados la obligatoriedad, tendrá que valorar.

Hay una directriz del Ministerio de Salud que se necesita el plan de vacunación, eso no lo podemos obviar. Sabemos que hay posibilidad de que algunas personas, no solo jugadores, tengan alguna excusa para no vacunarse, como cuando hay contraindicación médica.

Manejamos tres protocolos. El del partido que va dirigido a jugadores y miembros del cuerpo técnico, el protocolo de medios que va dirigido a comunicadores y periodistas y ahora manejamos el protocolo de aficionados.

Se han hecho preguntas al Ministerio del Deporte porque nosotros no podemos hacer consultas directas al Ministerio de Salud, si no es a través del Ministerio del Deporte.

Sabemos de una directriz general que para estar en el estadio se tenga que tener el esquema de vacunación completa. En el tema de los jugadores tendríamos que hacer la consulta directa, porque si un jugador no se quisiera vacunar, hay una directriz general que establece la obligatoriedad de todo trabajador de vacunarse salvo que haya alguna contraindicación médica.

En este momento, el tema de jugadores y cuerpo técnico lo tenemos bajo un esquema distinto que no es el esquema de vacunación, aunque está esa directriz general, de que todos deben ir vacunados.

¿El protocolo es similar al de la Federación para la Selección?

Es similar, solo haciendo la aclaración de que la Selección usó los dos primeros protocolos que fue incluso el modelo de Unafut que presentamos hace un año, donde el requisito era distanciamiento social de dos metros y mascarilla.

El tercer protocolo que usó la Selección, que también nosotros lo habíamos enviado como una modalidad al Ministerio de Salud, es el protocolo con vacunación, que es el último que utilizó la Selección Nacional contra El Salvador.

De hecho, ya el Estadio Nacional tiene este protocolo aprobado y los cambios realmente no son significativos. Tal vez, lógicamente con la Selección Nacional se dirige a una afición, con nosotros se dirige a una afición de un equipo y eventualmente algunos del equipo visita.

Pero sí es similar al que se aplicó en la Selección. De hecho, es el protocolo que nosotros presentamos a las autoridades.

¿Para el otro año pedirán que se autorice el 100%?

Yo he hablado con el Consejo Director, que a partir del 1°. de diciembre, nosotros como Unafut vamos a solicitar que para las finales y la gran final, eventualmente se nos permita el 50% del aforo. No sé qué van a decir el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, pero esa va a ser nuestra solicitud.