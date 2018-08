“Hago un llamado, ojalá que esto no se repita y que periodistas con inteligencia y capacidad, puedan debatir sobre un tema de fútbol, en este momento del entrenador, y que por la condición de ser costarricense no se descarte a alguien y mucho menos por un tema racial. Llevo años haciéndome el loco pero esto no se puede dejar pasar porque es un irrespeto para un país educado que nos hemos caracterizado por otras cosas", agregó.