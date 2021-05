No hay nada diferente, un técnico debe mantener su esencia en una selección o en un equipo, uno como líder no debe hacer esa diferencia, tanto jugadores del club como de selección todos quieren salir adelante y se hace todo para que los muchachos puedan subir su rendimiento. Soy un ganador, me gusta que las cosas se hagan bien y los jugadores se apeguen a los hábitos