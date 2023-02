Paulo César Wanchope responde directamente a quienes piden su salida del Cartaginés

Paulo César Wanchope tiene más claro que nadie que está en deuda en el Cartaginés y es que hasta confesó que ni en sus peores sueños se imaginó verse inmerso en una racha tan mala: un punto de los últimos 12 posibles.

Paulo César Wanchope muestra lado desconocido: cuestiona al arbitraje y la presión de Jeaustin Campos

Si bien Wanchope también ha repetido una y otra vez que está acostumbrado a la presión, respondió directamente a quienes claman por su salida y trató de firmar una tregua, previo al partido ante Herediano, del próximo domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza. El timonel, aceptó que es lógica la frustración que hay, habló de lo que pasa en el camerino y de sus preocupaciones.

Si en frío pudiera sentar al frente suyo a todos los que gritan en su contra, ¿qué les diría y qué les pediría?

Le hago un llamado a la gente para que nos unamos, porque es la única forma de sacar esto adelante. Entiendo a la afición, sé la frustración por la que pasan y el contexto en el que estamos.

”Hablé con los jugadores y les dije que a los grandes deportistas les pasa que solo se ven los momentos en los que levantan los trofeos, pero han caído muchas veces. La clave es que estas figuras persisten y siguen luchando hasta que llega la victoria. Nosotros debemos hacer esto y estar unidos, para sacarlo adelante.

“Necesitamos conectarnos con la gente y cómo lo hacemos: luchando e intentándolo en la cancha. Así lo hicimos en el partido anterior y ahora les pedimos que vengan y nos apoyen”.

Paulo César Wanchope agradeció a la dirigencia del Cartaginés por sostenerlo en su cargo en el Clausura 2023, pero también reconoció que debe dar resultados ya. (Rafael Pacheco Granados)

Siempre cuando no se dan los resultados se habla que el camerino está dividido y que algunos no quieren al técnico. ¿Qué puede decir de esto?

“El equipo está unido, con mucho compromiso de sacar esto adelante y revertir la seguidilla negativa que hemos tenido. Es normal que se escuche esto de la división y demás especulaciones, pero el grupo está bien, con mucho compromiso y tenemos una de las mejores planillas del país. No se nos dan los resultados, pero debemos demostrar la madurez y la experiencia que hay dentro del grupo, porque muchos han vivido esto y han salido adelante”.

La directiva del Cartaginés ha demostrado que tiene paciencia, al menos hasta ahora, pero también los resultados mandan. Sin embargo, ¿hasta cuándo se puede aguantar?

“Quiero estar en las primeras posiciones, quiero triunfar y ser campeón. Quiero ganar ya y no es que necesito que alguien esté encima mía metiéndome presión y diciéndome las cosas. Desearía estar arriba y ser líder, pero no está pasando y ahí es donde uno de tiene que poner más creativo, ser más positivo y buscar la solución.

”Sí agradezco a la administración del club, porque en otras ocasiones he estado en otros clubes, con contrato por dos o tres años y pasa lo que pasa. Reitero que agradezco la confianza, porque no es fácil y hay presión de todos lados. Estamos trabajando duro y bien, pero la persistencia nos llevará a lo que queremos”.

¿Qué piensa del problema que tienen de caer del cuarto al sétimo lugar y también estar a ocho puntos del último de la acumulada?

“Pensamos en estar arriba. Estamos cerca de meternos entre los primeros cuatro, pero nos debemos enfocar a lo que viene, que es un partido decisivo y clave contra un rival como Herediano, que también pelea por clasificar. Debemos ganar este partido que viene y acercarnos a los de arriba, pero todos estamos cerca”.

¿Qué quiso decir cuando señaló que Jafet Soto siempre ha sido el técnico de Herediano?

Así como está Pablo Salazar, Jewison Bennette y otros, Jafet siempre ha estado ahí y siempre ha sido el técnico en turno cuando toman la decisión de quitar a un entrenado. No hay ningún problema, ni nada, porque ya uno sabe cómo van a venir y es que cada vez que el toma el equipo, hay como una magia que aparece y sale el Herediano.

¿Cómo ve la curva de rendimiento del equipo, según a lo que quiere?

“Bien. Requiere de tiempo, pero hay que competir en el día a día y sacar esto adelante lo más rápido posible. Veo esto como algo integral, está el rendimiento, el entrenamiento en la cancha y el tener un estilo de un profesional. Son muchos aspectos que se manejan, uno trata de convencer y de cambiar una cultura que hay a lo interno. Tal vez a unos no les gusta y no se adaptan rápido, pero es normal en un grupo de 26″.

¿Qué tipo de partido espera ante Herediano?

”Un partido muy agresivo, con dos equipos queriendo ir al frente, porque los dos necesitamos ganar para seguir luchando en las primeras posiciones.

”Además, ya me metí en este ambiente y lo voy a decir. Ojalá que el arbitraje esté a la altura y es que hay que ponerle mucho cuidado a esto, sobre todo cuando van avanzando las fechas, se suma la tensión y todos necesitamos los puntos”.

¿Cómo está el equipo en cuanto a lesiones?

Es bueno aclarar esto, porque algunas veces se malinterpreta lo de las rotaciones. No es un tema de gustos las rotaciones en los últimos partidos, sino que es por lesiones y he tenido que hacer cambios obligados. Jeikel Venegas viene saliendo de un desgarro, Diego Mesén igual y ahora Kevin Briceño ya regresó y está entrenando. Sin embargo, William Quirós salió con una molestia ante Saprissa y se le va a hace un ultrasonido, pero si no está, tocará hacer otro cambio.