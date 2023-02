Paulo César Wanchope muestra lado desconocido: cuestiona al arbitraje y la presión de Jeaustin Campos

Paulo César Wanchope no aguantó más y pese a que nunca antes habló del arbitraje, finalmente explotó ante lo que considera una serie de injusticias en contra del Cartaginés: dos goles en fuera de juego en la fecha anterior ante Puntarenas FC (derrota 2 a 0) y un penal que considera jamás fue frente a Saprissa (perdida 1 a 0).

Jeaustin Campos le dice a Paulo Wanchope que no lo meta en su berrinche

Wanchope afirmó que no puede ser “tan inocente” y seguir en silencio. Claro, lo que más lo motivó a criticar a los réferis fue lo que hizo Jeaustin Campos tras el clásico y es que Chope destacó que en el Monstruo “berrearon, le dijeron incompetente a un árbitro y vean lo que pasó ahora”.

¿Cómo resume el partido, le quedó debiendo en algo el equipo?

“El equipo muy bien y se aplicó al 100%. Cerramos fuerte, pero desgraciadamente hay decisiones con las que uno se extraña. Nunca he hablado del arbitraje, pero hay cosas que se deben decir: en el partido ante Puntarenas nos anotaron dos goles en fuera de juego muy claros, pero hay una presión importante sobre los réferis y se vio muy claro en este partido ante Saprissa.

”No me voy satisfecho con el resultado, pero sí con la lucha de los muchachos, el fútbol y la forma en la que cerramos”.

Paulo César Wanchope, técnico de Cartaginés, no aguantó más y dejó ver toda su frustración ante lo que considera horrores arbitrales. Frente a Saprissa recalcó que el penal que le señalaron en contra nunca fue y por esto perdió. (Rafael Pacheco Granados)

Nunca antes habló del tema arbitral. ¿Por qué lo hace ahora?

“Hay que hacerlo, tan inocente no puedo ser. La semana pasada berrearon, le dijeron incompetente a un árbitro y vean lo que pasó. Más de una vez nos cortaron la jugada y ese penal de Saprissa no fue penal; para nada. Bueno y en Puntarenas nadie dijo nada, pero nos marcaron dos goles en fuera de juego muy claros. Ojalá me escuchen y me sancionen o lo que sea, pero hay que ser parejos.

”Tengo derecho a hablar. Jeaustin Campos tiene no sé cuántos campeonatos y puede levantar la voz y decir todo lo que dijo la semana pasada. En mi caso, no tengo los campeonatos nacionales, solo el de Copa y uno ahí con la Selección, pero voy a hablar porque puedo. Ojalá que me escuchen y en la próxima...”

¿Qué piensa de la versión del VAR que quieren traer y a la que le llaman VAR light?

“Si se va a hacer ese esfuerzo por traer el VAR, ojalá que sea por el full y que no sea el light, porque así de light está la cosa acá. Todos hacemos un esfuerzo para que esto camine y esté bien. No hablo más porque quiero colaborar y ser positivo, pero tampoco es que voy a ser tan inocente”.

¿Baja la presión por la forma en la que se dio la derrota ante Saprissa?

“Salí del vestuario y había más gente entrevistando al gerente, que en mi conferencia. Así está esto, quieren ver sangre y polémica. La presión siempre va a existir, pese a las circunstancias, porque no ganamos los tres puntos.

”Me enfoco en ver el funcionamiento del equipo y la disposición que tuvieron ante la adversidad y la injusticia. Mostraron el temple para seguir luchando y es lo que necesitamos en estos momentos difíciles.

¿Cómo levantar a su equipo para que vuelva a la victoria, porque ya son cuatro partidos sin ganar?

“El parámetro es este juego ante Saprissa. El funcionamiento y la forma en la que terminamos fue importante, así que ahora es para arriba”.

Su equipo genera, pero queda debiendo en el gol. ¿Le preocupa esto de cara al juego ante Herediano?

“No. Hay que seguir por el camino de buscar las soluciones. Hay excelentes jugadores, no se les va a olvidar jugar al fútbol y ante Saprissa demostraron e hicieron cosas importantes. Es difícil cuando no se da la victoria, pero en estos casos hay que seguir unidos, trabajar duro y que cada quien tenga clara su responsabilidad”.

Herediano no tiene técnico aún, ¿le da una ventaja?

“Siempre han tenido técnico, es Jafet Soto. Siempre ha sido él y creo que va a estar en el banco. Son juadores de mucha calidad y no cambia nada”.