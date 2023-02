Jeaustin Campos le dice a Paulo Wanchope que no lo meta en su berrinche

¿Siente que Saprissa sufrió de más ante Cartaginés?

Ni siquiera sufrir, no es sufrimiento como tal, lo que pasa es que nos ocupan situaciones al cierre que no valen la pena. Fuimos dominadores, las opciones claras las tuvimos nosotros, entonces no es necesario tener complicaciones al final, amén de que tuvimos algunos despistes en el último lapso que era innecesario.

Paulo Wanchope dice que el penal que le da la victoria a Saprissa no fue penal...

Con lo del arbitraje ahora de víctima a victimario. Si él quiere hacer su berrinche que lo haga, pero que no me meta a mí... Yo no siento que nos hayan favorecido; pero bueno yo no hablo, ahora eso quedó en manos de Ángel (Catalina) y los directivos.

¿Cómo evalúa a Christian Bolaños?

Con lo de Bola, creo que entró bastante bien, si vi sus recorrido y tal y respondió bien. Después de una lesión y una recaída es complicado, pero salimos muy contentos con el rendimiento. Hemos tenido el debido tiempo para que él tenga los argumentos para ser competitivo. Él lo ha tomado bien y nos gustó bastante y como todo el resto del equipo cada vez que siga ganando oportunidades continuará trabajando.

La dirigencia de Cartaginés también da a entender que Saprissa condicionó el arbitraje...

Yo no sé, ya eso es una cuestión que tiene que hablar los que tengan que hablar. No sé si abrirán otro chat también... No creo, creo que esto es fútbol. Si hilamos delgado cuidado si no hablamos del arbitraje... Ahora olviden que yo seguiré hablando del arbitraje y la gente de arriba que manejen las cosas como deban. Yo no soy de poner excusas fuertes, yo vengo a hacer mi trabajo y buscar el bienestar de mis jugadores.

¿Álvaro Zamora ya regresó a su mejor versión?

La verdad que va retomando otra vez, hubo un momento que no le estaban saliendo de las cosas, pero el penúltimo partido, el segundo tiempo del último juego y este pues sigue sumando. Le siguen faltando algunos conceptos de su juego, pero salimos contentos.

¿Dónde está la clave de la solidez defensiva?

La parte defensiva ha trabajado muy bien, pero yo he intentado explicar que las cifras de goles en contra no solo obedece a los tres centrales, el trabajo de arriba es muy meritorio también. Yo creo que un entrenador se debe más a la razón que a la emoción.