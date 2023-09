Paulo César Wanchope reconoce sus errores y llama a ser autocríticos en Cartaginés

Cartaginés está metido en un bache, acumula tres partidos sin ganar en el Torneo de Apertura 2023, uno en la Copa Centroamericana y otro más en el Torneo de Copa (eliminado). Ante Alajuelense no compitió en el primer tiempo y cayó 2 a 0.

El técnico Paulo César Wanchope reconoció sus fallos y aceptó que todos deben ser autocríticos, en un momento crucial. Si bien, aún están en zona de clasificación, lo persiguen muy de cerca los que vienen abajo.

Paulo César Wanchope y el Cartaginés acumulan tres partidos sin ganar en el Torneo de Apertura 2023 (dos derrotas y un empate). Ante Alajuelense los brumosos regalaron el primer tiempo. (JOHN DURAN)

¿Qué análisis hace del compromiso y por qué les costó tanto el primer tiempo?

- Fue un primer tiempo en el que fuimos un equipo desconocido. Tomo la responsabilidad por el planteamiento y por los hombres que escogimos como cuerpo técnico.

Siempre digo que por más sistemas que se usen, hay que tener buena disposición. Igual, asumo la responsabilidad de lo que pasó. En el segundo tiempo cambiamos el esquema, también hicimos variantes y los que entraron lo hicieron bien. No pudimos anotar y eso nos pesó.

Suma un punto de nueve ante los equipos grandes. ¿Qué le falta al Cartaginés para ganarle a Saprissa, Alajuelense y Herediano?

- Necesitamos dar más para estar arriba y para pelear por el primer lugar. Tenemos los jugadores y los elementos para hacerlo, pero todos debemos dar más, empezando por mi persona. Soy autocrítico.

¿Qué opinión tiene de Kevin Briceño, quien ha fallado en varios partidos?

- Tengo el mejor criterio de Kevin Briceño. Tiene mucha calidad y desgraciadamente esas cosas pasan. Él es muy buen profesional. Uno ve cosas que tal vez ustedes no ven, que no voy a ventilar y no podemos culparlo de todo a él.

¿Por qué sacó a Marcel Hernández al medio tiempo?

- No completó el partido ni él, ni Aubrey David, tampoco William Quirós o Christian Martínez. Acá todos son importantes y tomo decisiones por el grupo. Son excelentes jugadores todos y no es necesario venir a la conferencia a hablar de uno en específico.

Así como a Marcel le ha tocado jugar los 90 minutos en otros partidos y nadie me preguntó por qué, ahora tocó tomar decisiones.

¿Espera más de los jugadores?

- Primero que todo, yo puedo dar más como técnico. Tal vez el planteamiento pudo ser mejor y de ahí para abajo todos tenemos una responsabilidad.

”Necesitamos ser autocríticos. Hay situaciones que uno ve, pero igual, ahora nos toca pensar en el Sporting FC”.

¿Cuánto cuidado deben tener, porque están en zona de clasificación, pero los siguen de cerca?

- Hay que tener todo el cuidado posible. Estamos mirando hacia arriba, pero respetando mucho a los que vienen atrás. La lucha es ardua y ahora estamos concentrados en lo que viene, porque necesitamos puntuar de a tres, para ir asegurando la clasificación. Los partidos pasan, la presión sube y es el momento en el que necesitamos dar más.

¿Los jugadores entienden su idea?

- El segundo tiempo fue muy bueno y lo mismo pasó en otros partidos atrás. Tampoco podemos volvernos locos por un primer tiempo para el olvido. Uno desearía que fuese mejor, pero tampoco podemos descartar el trabajo acumulado que tenemos. Los muchachos entienden bien lo que hacemos, pero necesitamos ser más profundos para vencer a rivales como Alajuelense.

¿Qué criterio tiene del rendimiento de jugadores como Christian Martínez y Douglas López?

- Es normal que cuando llegan jugadores nuevos la lupa está sobre ellos y cualquier error se quiere maximizar. Sé que están encima de Martínez y López, pero sus recorridos son buenos, lo que vemos es bueno de ellos. Igual, uno desde esta posición puede tomar decisiones.

¿Este partido puede ser un punto de quiebre?

- Esperemos que sea un punto de quiebre. Uno siempre quiere una respuesta positiva de todos. Aveces encarar las cosas y decir lo que pasa es incómodo, pero hay que enfrentarlo con madurez y es necesario.