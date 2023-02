Paulo César Wanchope muestra su dolor por Bernald Alfaro y su alegría por Marcel Hernández

Paulo César Wanchope le pidió abiertamente más a Marcel Hernández y luego de dejarlo en el banquillo por dos partidos, lo colocó como estelar ante Grecia. El cubano respondió como su timonel quería, en la victoria 2 a 0, y Wanchope recalcó los cambios que notó en su goleador.

Volvió el mejor Marcel Hernández y el Cartaginés bailó a su son

Más allá de la alegría por el resultado, Paulo César se mostró muy dolido por la lesión de rodilla que sufrió Bernald Alfaro ante Alajuelense y que sacará al futbolista entre ocho y nueve meses.

¿Qué cambió para que Cartaginés sacara un triunfo de este tipo?

“Habían partidos en los que veníamos haciendo bien las cosas, pero el resultado no se nos daba. Ante Grecia hicimos los goles y mantuvimos el equilibrio para que no nos anotaran. El persistir y el seguir trabajando unidos nos valió para sacar un resultado positivo. Esto es lo que buscamos los deportistas de élite, mantenernos con firmeza, crecer y no desmayar”.

¿Cuánto adolecerá la ausencia de Bernald Alfaro por al menos ocho o nueve meses?

“Desgraciadamente, Bernald tuvo una lesión muy grave (rodilla) y ahora es darle todo el apoyo y pesarle mucha vibra positiva para que se recupere de la mejor forma. No es lindo perder buenos jugadores y ahora tenemos que esperarlo y apoyarlo para que regrese y ponga toda su calidad a disposición del club”.

Paulo César Wanchope pasó un bache importante con el Cartaginés, pero a las puertas de cerrar la primera vuelta del Clausura 2023 tiene al equipo entre los cuatro mejores. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué tan importante fue lo que pasó con Marcel Hernández, con asistencia y gol?

“Para todo delantero es importante hacer goles, pero uno como entrenador ve otros aspectos y para que la anotación llegue hay que hacer otras cosas. Marcel lo hizo ante Grecia: se esforzó, presionó y fue al espacio. Uno debe de hacerlo en pro del equipo.

”El trabajo duro viene con una recompensa muy grande. No sé cuántos desplazamientos al espacio hizo Marcel en el segundo tiempo y ninguno terminó en gol, pero anotó en un rebote y fue su premio. Esto es lo que queremos de todos, es un trabajo en equipo y es que para atacar necesitamos que nuestros centrales tengan tranquilidad de hacer un buen pase, para defender ocupamos a nuestros delanteros y por eso es un trabajo en equipo. Vamos evolucionando”.

¿Qué valoración hace del desempeño del equipo, a las puertas de finalizar la primera vuelta?

“Siento que venimos de menos a más. Tuvimos un bache en medio de la primera vuelta, pero salimos bien porque el grupo se ha unido y el grupo comprende ahora cómo queremos competir. Me hubiese gustado iniciar mucho mejor y estar en primer lugar, pero no fue así. Igual, vammos creciendo y evolucionando”.

¿De cuánto le sirvió el trabajo acumulado y el persistir en los momentos complejos?

“Es un trabajo acumulado, se hicieron cosas importantes en los otros partidos y potenciamos ese trabajo, de cara a este juego. Estuvimos mejor con la pelota y pese a que el rival mostró cosas interesantes con balón, no fue tan profundo. En nuestro caso fuimos agresivos, profundos y esta fue la base para la victoria”.

Si se ve a detalle el partido, daba para un resultado más abultado. ¿Pecaron de individualistas?

“Tal vez fue el ímpetu de querer anotar y de querer hacer los goles nos llevó a no dar esa posibilidad a un compañero que está en mejor posición. Con el pasar de los partidos todos van a ir entendiendo que en ese último cuarto es mejor demostrar que somos compañeros y no importa quién haga el gol. Es un trabajo también de nosotros como cuerpo técnico”.