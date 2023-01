Paulo César Wanchope da una ‘master class’ de cómo enfrentar una crisis con un jugador

Cada quien elige el camino que desea seguir para enfrentar una crisis. Claro, cuando en la discusión priva la inteligencia emocional, es evidente que lo mejor es alejar la gasolina verbal del fuego y no provocar una explosión, que únicamente traerá más caos y secuelas.

Cartaginés plasma todo lo que sueña Paulo César Wanchope y hasta lujos se da

Paulo César Wanchope no será el técnico más ganador de Costa Rica, pero sí demostró estar en capacidad de darle una ‘master class’ a cualquiera de cómo enfrentar públicamente un momento caótico con un futbolista.

En lugar de contestarle en redes sociales a Carlos Barahona o algún familiar, en lugar de enfrascarse en una discusión con aficionado brumoso por Facebook. Incluso, en lugar achacar la polémica a los periodistas y tildar a la prensa de rosa o necia por preguntas puntales de fútbol, Wanchope respondió sin inmutarse. Es más, hasta reveló que da consejos a su futbolista.

Ojo, a Chope no se le da tregua con el tema y el bombardeado de preguntas sobre Barahona es constante, ante la inminente salida del defensa a Saprissa a mitad de año. Le pasó en la jornada uno del Torneo de Clausura 2023, cuando le ganó a Pérez Zeledón 2 a 1, le ocurrió en la fecha dos cuando empató 2 a 2 con Guanacasteca y aunque goleó a Santos 4 a 0, entre los primeros cuestionamientos de la conferencia posjuego estuvo el tema de la figura de 20 años.

Paulo César Wanchope está invicto con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2023, suma dos ganes y un empate. Su manejo hasta ahora es envidiable. (Rafael Pacheco Granados)

Recalco: Paulo César habló de fútbol en todo momento; al final, las consultas iban dirigidas a lo deportivo y no a temas rosas: ¿Tomará en cuenta a Barahona o no? ¿La directiva le dio la orden de no usar al jugador ante la negativa de no renovar e irse? ¿Qué opina de que Carlos confirmara que firmó un precontrato con los morados? ¿Qué consejo le da al juvenil?

Igual, el club y Wanchope tienen el derecho de usar menos a Barahona o mandarlo a la grada, pero no hay razón para considerar necios los cuestionamientos sobre él.

Juvenil del Cartaginés reconoce que firmó precontrato con Saprissa

Sin molestarse o desacreditar a quien le consultó, Paulo en realidad optó por destacar las cualidades del canterano que ganó el título con los blanquiazules siendo estelar. También se sensibilizó con lo que ocurre.

“Es un jugador joven, posiblemente es la primera vez que está lidiando con la atención de la prensa y de todos. Es un muy buen jugador, tiene 20 años y está en ese dilema, junto con su representante. Lo más que le he dicho es que se concentre en el día a día, que se entrene bien y que sea un gran profesional. Después veremos qué pasa”, comentó el técnico.

Con estos argumentos, para qué seguir consultando si el entrenador ya lo dijo todo. Nunca desvió el tema y menos dejó de responder.

Evidentemente la presión no es la misma en el caso de Barahona, que en otros más mediáticos o cuando se trata de referentes de un club, al estilo de Christian Bolaños y su presente en la S, quien no es objeto de este artículo de opinión.

De todos modos, Paulo ya lidió con un caso de magnitudes similares: justo en su primera etapa con Cartaginés decidió no contar con el ídolo brumoso, Rándall Brenes. El comportamiento de Chope fue el mismo que el actual: directo, con respeto a todos y sin evadir preguntas.

Finalizo con este pensamiento: si por un momento me pongo del lado de la directiva y del técnico, ¿para qué utilizar y darle minutos a un jugador que se va a ir del club en cinco meses, cuando tengo a dos, tres o cuatro jugadores hasta juveniles que sí se van a quedar por más tiempo?