Orlando Sinclair revela qué cambió en su vida para lograr una alianza con el gol

Anotó en un juego, en el otro repitió y en el siguiente, ahí estaba su ‘amigo’ el gol para abrazarlo tras sacudir las redes en el Estadio Ricardo Saprissa.

En tres partidos seguidos, Orlando Sinclair, delantero saprissista, saltó del banquillo para sellar esa alianza con el gol.

Orlando le anotó a Guanacasteca en dos ocasiones, en el torneo nacional y en la Copa Centroamericana de Concacaf. También, en el certamen local, le dio la victoria a su equipo al cierre del encuentro contra Puntarenas.

Orlando está feliz, ilusionado; sus palabras, el brillo en los ojos y la sonrisa que por momentos se le dibuja en el rostro dejan claro que el atacante está muy motivado, con ganas de no acabar ese idilio con el gol.

“Estoy muy contento, tenía rato de no tener un semestre así. Es lo que he venido buscando y esto me llena de confianza para lo que viene”, dijo Orlando Sinclair tras el partido en que Saprissa goleó 5-0 a Guanacasteca.

Orlando contó qué ha cambiado en él para tener un buen arranque en el campeonato y en el certamen de la Concacaf.

“Analicé y se han acomodado un poco algunas cosas personales, que tal vez por ahí lo sacan del foco a uno y agradecerle a mi familia que siempre está ahí. Tengo una edad para buscar consolidarme y eso es lo que deseo”, aseguró Orlando.

Sinclair destacó que Pedro Bonilla, psicólogo de Saprissa, ha sido fundamental en ese resurgir que tiene en el terreno de juego.

“He trabajado mucho con Pedro Bonilla y él me ha ayudado mucho a encontrar esa confianza, a acomodar las cosas personales para centrarme en el fútbol. Creo que desde hace un año Pedro trabaja con nosotros. Con él me llevo muy bien y lo busqué para hablar las cosas y que me ayudara”, reconoció Orlando Sinclair.

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, se ha lucido con tres goles en tres partidos seguidos. (Rafael Pacheco Granados)

Sinclair está tan feliz que aspira al goleo en el campeonato, o al menos estar ahí entre los principales artilleros.

“El goleo siempre es una meta, pero hay que ir poco a poco y sin duda quiero mejorar mis números. Creo que hace un año hice un semestre con 13 goles y quiero mejorar eso”, dijo Sinclair.

Sobre la titularidad, opinó que siempre lucha por estar en la formación estelar. Mencionó que a veces se le ha dado y en otras debe esperar en la banca, pero lo fundamental para él es aprovechar los minutos que le dé el cuerpo técnico.

En cuanto a los títulos en disputa, en este instante para el equipo, el pentacampeonato y la Copa Centroamericana, Orlando dejó claro cuál es prioridad para él.

“Para Saprissa es prioridad todo lo que juega, eso nos lo inculcan desde que estábamos en ligas menores y todos los torneos vamos a buscar ganarlos. Para mí, número uno es el pentacampeonato porque queremos lograr una hazaña que se logró hace muchos años, pero todos son importantes. Este no es un tema que hemos hablado en el camerino, pero al tener cuatro campeonatos, queremos el quinto para quedar en la historia del club”, resaltó Orlando.

Al atacante se le consultó si en el grupo han conversado sobre lo que se dice de ellos o de algunas de las figuras, por parte de dirigentes de otros clubes.

Sinclair aseguró que no necesitan escuchar nada ajeno para motivarse, que entre ellos logran tener el ánimo al tope.

“Ya lo dijo David Guzmán, si hablan de nosotros, es porque somos importantes y somos el equipo más grande de Centroamérica y siempre van a buscar desestabilizarnos, pero estamos muy centrados en lo que queremos”, dijo Orlando Sinclair.