Seguirá el debate, pero la puerta para Jonathan McDonald la veo cerrada y con tres candados. Primer candado: Óscar Ramírez prefiere un delantero alto por las condiciones de los rivales. Los rivales no van a cambiar; la estatura de McDonald (1,77 m), tampoco. Listo. Segundo candado: no hay un solo fogueo adicional antes del 14 mayo, fecha límite para entregar la lista de 35 preseleccionados. Si no era ahora, ¿cuándo? Tercer candado: si Josué Mitchell (1,86 m) no logra colarse, Yendrick Ruiz (1,86 m) tiene la prioridad y un fútbol que mezcla de todo un poco; un poco del delantero que destaca en juego aéreo (como Mitchell) y un poco del delantero que destaca con sus diagonales en el área (a lo McDonald). Por si faltara, un cuarto candado: seamos honestos; aunque el Macho asegura no tener nada contra McDonald —y le creo— no descarto que algunos en la Selección reciban mejor a Mitchell, a Yendrick o cualquier otro.