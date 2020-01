Así las cosas, la rivalidad entre florenses y rojinegros sigue en el candelero. Es una final que al parecer no termina, a pesar de que los rojiamarillos ya están roncos de entonar el We are the champions. Quizás, de semejante bochinche se podría derivar algo positivo. Por ejemplo, que la Fedefútbol y su apéndice, la Unafut, se amarren los pantalones, establezcan orden, autoridad y, sobre todo, informen en detalle acerca de los orígenes y estados financieros de sus 12 afiliados que comienzan hoy a escribir la historia del nuevo campeonato nacional. Para colmo de males, como una noticia cliché al inicio de cada certamen, la Caja Costarricense de Seguro Social ha revelado la morosidad de nueve de los 12 clubes con la seguridad social, una obligación cívica impostergable.