Un día de estos escuché a Jafet Soto en Deportivas Columbia decir que como muchos periodistas no han salido del país, no se enteran de que esa es la tendencia en el fútbol mundial. Puede ser, pero no se justifica que si allende nuestras fronteras se procede con tan pocos escrúpulos, en Tiquicia tenga, necesariamente, que ocurrir igual.