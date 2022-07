Ni la tormenta puede con el deseo de la afición de Cartaginés por una entrada

Ni las lluvias que provoca la tormenta tropical Bonnie y mucho menos el frío pudieron doblegar la pasión de los aficionados del Cartaginés, quienes sin saber aún día y hora oficial del partido de la final ante Alajuelense y tampoco sin conocer cuándo empezará la venta de entradas, de igual forma abarrotaron las afueras del estadio Fello Meza en busca de un boleto.

Los fanáticos llegaron al reducto brumoso desde las 5 a. m., enfundados con sombrillas, capas y sillas para aguantar, los seguidores de los blanquiazules están en pie de lucha por asegurar un cupo en el estadio. Al ser las 9 a. m. las filas ya eran de 300 metros, pese a que las oficinas en el Fello aún están cerradas para la venta de entradas.

[ Fiesta sin fin: Cartago no duerme en una madrugada sin fin ]

“Llegué a las 5 a. m., no sabemos hora del partido, día o cuándo empieza la venta de entradas, pero nos vinimos porque queremos tener un boleto. Estoy entre las primeras de la fila, así que espero conseguir lo que quiero, esa es la fe. Vivo muy cerca, me traje una silla y suéter y todo para no pasar frío”, contó Jaqueline Quirós.

Pese a que los festejos de los seguidores del conjunto de la Vieja Metrópoli se extendieron hasta pasadas las 2 a. m., desde muy temprano empezaron a desfilar personas con su camiseta, sus banderas y una sonrisa imposible de opacar, por más diluvio o cansancio.

Los aficionados del Cartaginés hacen filas de hasta 300 metros en el Fello Meza en busca de un boleto para la final ante ALajuelense, pese a que aún no salen a la venta los tiquetes. (Cristian Brenes)

De momento, el duelo de ida no tiene fecha oficial, los brumosos se inclinan por jugar lunes a las 8 p. m., como medida para lidiar con la tormenta, pero no se descarta que se efectúe el cotejo el domingo a las 11 a. m. Además, se ganarían un día de descanso, tras el esfuerzo del choque de vuelta en el Morera Soto.

“Soy de Taras de Cartago y estoy esperando noticias, porque está el tema de la emergencia nacional por la tormenta y se está analizando cuándo se hace el partido. Estoy en el Fello Meza desde las 5:10 a. m. y aunque hace mucho frío, uno ya está acostumbrado porque es de acá de la provincia. A nosotros ni la tormenta nos detiene y menos que después de 82 años estamos tan cerca, así que perderse algo así es imposible. Voy a comprar entradas para mi esposa y otras amistades”, detalló Marlon Brenes.

Los precios tampoco se conocen todavía, lo que sí está garantizado es un llenazo absoluto en el Fello y una fiesta total.