“Lo económico no es lo único, aunque los números de la cuadrangular no han sido los que esperábamos. Hay otros factores como que en 2017 Alajuelense no clasificó. También se hizo el cambio porque el torneo actual tenía muchas fechas. Ahora contamos con 56, es decir, se quitaron cuatro. Otro de los elementos que queríamos era seguir premiando al que terminaba en primer lugar”, dijo Juan Carlos Rojas, jerarca de Saprissa.