“Es inexplicable, es un agradecimiento a todo el fútbol femenino y aquí no solo gana la Liga, no solo gana Codea, gana todo el fútbol femenino. Esto no se había visto nunca en el fútbol femenino y esto es un reconocimiento para Víctor Hugo Alfaro también, que debe estar que no se la cree por el trabajo que da en el fútbol femenino. El estadio lleno y me daba sentimiento con quienes no podían entrar”.